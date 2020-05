Κοινωνία

Έγκλημα στην Σητεία: Η μάνα της Κατερίνας ξεσπά στον ΑΝΤ1 κατά του δολοφόνου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 37χρονος από τη Σητεία που στραγγάλισε την εν διαστάσει σύζυγο του, μπροστά στα παιδιά τους.​