Κρανίδι: Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την απομάκρυνση της δομής

Να φύγει η δομή φιλοξενίας από την περιοχή άμεσα ζητούν οι κάτοικοι, οι οποίοι ζουν με τον τρόμο της υγειονομικής και τουριστικής καταστροφής.

Παρέμβαση έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας προς όλους τους αρμόδιους και τον υπουργό Μετανάστευσης, για απομάκρυνση της δομής προσφύγων και μεταναστών από το Κρανίδι, την ώρα που οι κάτοικοι της Ερμιονίδας ζούν με τον τρόμο της υγειονομικής και τουριστικής καταστροφής.



Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μίλησε σήμερα με τον δήμαρχο και είναι απόλυτα σαφής . «Οικονομική καταστροφή για μια πολύ τουριστική περιοχή. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα καταστραφεί τουριστικά και οικονομικά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκας.



Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και ο Περιφερειάρχης αναρωτιέται πως είναι δυνατόν να επιλέχθηκε η λειτουργία δομής μεταναστών μέσα στην καρδία μιας τόσο τουριστικής περιοχής. «Εγω απορώ πως επιλέχθηκε μια περιοχή τόσο τουριστική όπως το Πόρτο Χέλι... Σήμερα να ελεγχθεί η δομή από τον αστυνομία» ανέφερε ο κ. Νίκας.

Άλλωστε οι εικόνες με τους μετανάστες και πρόσφυγες που υποτίθεται βρίκονται σε καραντίνα μετά την επιβεβαίωση 3 νέων κρουσμάτων, να ξεχύνονται ανεξέλεγκτα στους δρόμους , προκάλεσε τεράστια ανησυχία στους κατοίκους και τους επαγγελματίες.



Σήμερα οι αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν περιμετρικά του ξενοδοχείου εμποδίζοντας την έξοδο από τη δομή. Αυτό όμως δεν καθησυχάζει τους κατοίκους.



Ενα τουριστικό φιλέτο της χώρας δέχεται σοβαρό πλήγμα εξαιτίας ελλιπών χειρισμών. «Μακάρι να υπήρχε τρόπος να φύγει τώρα. Μακάρι. Αλλα πρέπει να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια να φυγει τώρα. Αλλά αν δεν γίνεται πρέπει να ελεγχθεί το Galaxy», τόνισε ακόμα ο Περιφειάρχης Πελοποννήσου.



Μάλιστα, κάτοικοι καταγγέλλουν πως χθές, στην ανεξέλεγκτη πορεία των μεταναστών, έγινε και πλιάτσικο σε ένα ψιλικατζίδικο.

Στο φως, όμως, έρχονται και άλλες σοβαρές καταγγελίες για την καταλληλότητα του χώρου, πολύ δε περισσοτερο όταν φιλοξενεί επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊου ,που θα πρέπει να ακολουθού τους κανόνες που έχει συστήσει ο ΕΟΔΥ.



Ο Σύλλογος Φίλων Πορτοχελιού από τις 4 Μαίου με έγγραφό του προς το Λιμεναρχείο ζητεί να γίνει έλεγχος στο βιολογικό καθαρισμό του ξενοδοχείου.



Σύμφωνα με πληροφορίες και διαμαρτυρίες περιοίκων, παρατηρείται ήδη έντονη αλλοίωσή των χαρακτηριστικών του βυθού (γλίτσα-πρασινίλα ) και τις βραδινές ώρες είναι αισθητή έντονη δυσοσμία από την παράπλευρη, χερσαία έκταση ( καλαμιές) του ξενοδοχείου , στον παλιό αιγιαλό.



Απο την πλευρα του ξενοδοχειου δεν υπηρξε απαντηση για ολα αυτα,παροτι ζητηθηκε απο τον ΑΝΤ1.



Σε κάθε περίπτωση , κάτοικοι και φορείς ζητούν αύξηση των μέτρων επίβλεψης της καραντίνας και απομάκρυνσή της εν συνεχεία από την περιοχή . Για να σώσουν το τουριστικό προϊόν ενός κομματιού της χώρας με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο αλλα και με επενδυσεις εκατονταδων εκατομμυριων που βρισκονται σε εξελιξη.