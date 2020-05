Κοινωνία

Ιδιοκτήτρια λούνα παρκ στον ΑΝΤ1: Δεν φταίω για τον θάνατο του παιδιού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη προκαταρκτική εξέταση για την τραγωδία στον Βόλο, όπου πριν από 9 μήνες βρήκε τον θάνατο μία μαθήτρια, διέταξε η Εισαγγελία.