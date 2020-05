Παράξενα

Πέθανε ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπομπ Γουέιτον γιόρτασε τα τελευταία γενέθλιά του στις 29 Μαρτίου σε καραντίνα λόγω της πανδημίας.

Ο Βρετανός Μπομπ Γουέιτον, τον οποίο είχε αναγνωρίσει το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως τον γηραιότερο άνδρα στον κόσμο, πέθανε σήμερα από καρκίνο, σε ηλικία 112 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο πρώην εκπαιδευτικός και μηχανικός είχε ανακηρυχθεί τον Μάρτιο ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο, τίτλο που αμφισβητεί ο Νοτιοαφρικανός Φρέντι Μπλομ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έκλεισε τα 116 στις 8 Μαΐου.

Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο είναι η Κάνε Τανάκα από την Ιαπωνία, που τον Ιούνιο θα γίνει 117 ετών.

Ο Γουέιτον «πέθανε ήσυχα στον ύπνο του» μέσα στο σπίτι του στο Άλτον του Χαμσάιρ, στα νοτιοδυτικά του Λονδίνου, ανέφερε η οικογένειά του.

Ο Μπομπ Γουέιτον γιόρτασε τα τελευταία γενέθλιά του στις 29 Μαρτίου σε καραντίνα λόγω της πανδημίας, για την οποία σχολίασε ότι «ο κόσμος έχει κάπως αναστατωθεί». Αρνήθηκε όμως να δεχτεί μια ευχετήρια κάρτα από τη βασίλισσα Ελισάβετ, αφενός επειδή του είχε ήδη στείλει τουλάχιστον 10 τα προηγούμενα χρόνια και αφετέρου επειδή το έξοδο θα το επωμίζονταν οι Βρετανοί φορολογούμενοι.

Ο Μπομπ Γουέιτον γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1908 στο Γιορκσάιρ, σε μια πολυμελή οικογένεια. Είχε έξι αδέλφια και απέκτησε τρία παιδιά, 10 εγγόνια και 25 δισέγγονα.