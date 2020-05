Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Επαναλειτουργούν σταδιακά σχολεία και καταστήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση προκάλεσε η πρωτοβουλία γιατρών και νοσηλευτών που συγκεντρώθηκαν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία.

Νέοι κανόνες για την κοινωνική συναναστροφή θα ισχύουν από τη Δευτέρα, οπότε θα μπορούν να συναντώνται μέχρι έξι άτομα διαφορετικών νοικοκυριών, μόνο σε εξωτερικούς χώρους και διατηρώντας την απαιτούμενη απόσταση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης της κυβέρνησης για την πανδημία.

Ο Πρωθυπουργός συνέστησε να αποφεύγονται οι συναντήσεις εντός σπιτιών και οι συναντήσεις με άτομα από διαφορετικά νοικοκυριά. Διαβεβαίωσε επίσης ότι από τη Δευτέρα θα ισχύσουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις του σχεδιασμού για την χαλάρωση των περιορισμών του lockdown, όπως το άνοιγμα των σχολείων για συγκεκριμένες τάξεις του δημοτικού και μετά από δύο εβδομάδες κάποιων τάξεων του γυμνασίου, εάν εξακολουθούν να είναι ενθαρρυντικά τα δεδομένα για την πανδημία. Επίσης από τη Δευτέρα θα επαναλειτουργήσουν οι ανοιχτές αγορές και οι εκθέσεις αυτοκινήτων και μετά από δύο εβδομάδες τα καταστήματα μη βασικών ειδών.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι σχεδόν και τα πέντε κριτήρια που είχαν τεθεί για την χαλάρωση των περιορισμών έχουν εκπληρωθεί ή βρίσκονται προς εκπλήρωση, γεγονός που οδηγεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε «προσεκτική» χαλάρωση των μέτρων. Εξέφρασε την ελπίδα τις επόμενες εβδομάδες να μπορεί να ανακοινώσει περισσότερα βήματα για τα κοινωνικά μέτρα και την επανεκκίνηση της οικονομίας και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξουν τοπικές εξάρσεις της πανδημίας, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν κατάλληλα και εάν κριθεί απαραίτητο θα επιβληθούν εκ νέου περιοριστικά μέτρα.

Σε ό,τι αφορά τα νεότερα δεδομένα για την πανδημία, είπε ότι ο αριθμός των θανάτων του τελευταίου 24ώρου είναι 377 και ο συνολικός αριθμός των θυμάτων έφτασε τους 37.837. Ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ που έγιναν σε μία μέρα, μέχρι χθες, ήταν σχεδόν 120.000, εκ των οποίων 1.887 ήταν θετικά. Ο αριθμός των ασθενών σε νοσοκομείο και αυτών που χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη είναι μειωμένος κατά 11%, όπως και ο αριθμός νέων εισαγωγών σε νοσοκομεία.

Αίσθηση προκάλεσε η πρωτοβουλία γιατρών και νοσηλευτών, που συγκεντρώθηκαν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, με πλακάτ που έγραφε “Γιατροί, όχι μάρτυρες”, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη των συναδέλφων τους που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τον φονικό κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλο, Πάτρικ Βάλανς, ο δείκτης αναπαραγωγής του ιού βρίσκεται στο 0,7-0,9. Υπολογίζονται περί τα 54.000 νέα περιστατικά με κορονοϊό ανά εβδομάδα στην κοινότητα, ενώ η εκτιμώμενη αναλογία ατόμων που διαγνώστηκαν θετικά σε αντισώματα στον κορονοϊό (για το διάστημα από 26 Απριλίου έως 24 Μαΐου) βρίσκεται στο 6,78%, γεγονός που όπως είπε δείχνει πως ένα μεγάλο ποσοστό της κοινότητας δεν έχει αντισώματα και παραμένει ευάλωτο στην ασθένεια. Ο Βάλανς τόνισε ότι αυτά τα δεδομένα εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό βάρος για την μετάδοση της ασθένειες, καθώς δεν πρόκειται για χαμηλούς αριθμούς.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας, ο μέσος αριθμός του πληθυσμού με κορονοϊό στην κοινότητα – δηλαδή εκτός νοσοκομείων και κέντρων φροντίδας – παραμένει σχετικά σταθερός στην Αγγλία (στο 0,24%), κατά την περίοδο 11 με 24 Μαΐου.