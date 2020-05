Κοινωνία

Αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης

Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την "Αναβάθμιση του Σχολείου"...

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», το οποίο επιφέρει αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του στην Επιτροπή, θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο έρχονται νέα δεδομένα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τις μετεγγραφές φοιτητών, την αξιολόγηση σχολείων, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, για τα εξεταζόμενα μαθήματα στο γυμνάσιο, τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Επιπλέον, εισάγει πιλοτικά νέες θεματικές στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης.

Αλλαγές στις Πανελλαδικές

Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι Ομάδες Προσανατολισμού από τέσσερις που είναι σήμερα θα γίνουν τρεις: 1.Ανθρωπιστικών Σπουδών, 2. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και 3. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Από την ερχόμενη χρονιά επίσης, θα ισχύουν συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Επίσης, καταργείται η Κοινωνιολογία ως μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών και θα αντικατασταθεί από τα Λατινικά. Αυτό θα ισχύσει από τη χρονιά 2021-22, δηλαδή για όσους μαθητές μπουν τον Σεπτέμβριο 2020 στη Β' λυκείου.

Αλλαγές στο λύκειο

Στο Λύκειο αυξάνονται κατά ένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές προάγονται/απολύονται εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 10 αντί για 9,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, οι μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και μαθηματικά, και οι θετικής κατεύθυνσης θα παρακολουθήσουν ιστορία (λογική «κόντρα» μαθήματος).

Ακόμη, θα επαναφέρεται η αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών.

Επιπλέον, συστήνεται εκ νέου ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Λύκειο. Η εισαγωγή της τράπεζας θεμάτων προβλέπεται να είναι σταδιακή (αφορά τους μαθητές που εισέρχονται από το επόμενο σχολικό έτος στην Α’ Λυκείου).

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Εισάγονται πιλοτικά νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-21). Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης (από κοινού «δεξιότητες του 21ου αιώνα») στους μαθητές, όπως και η βιωματική μάθηση. Τα εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές (ανά ηλικία), όπως π.χ. εθελοντισμός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, επιχειρηματικότητα, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.α.

Αγγλικά στο νηπιαγωγείο

Εισάγεται πιλοτικά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου η ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Κατανομή ωρών διδασκαλίας

Ενισχύεται η διδασκαλία της Πληροφορικής, των Ξένων Γλωσσών, των Κλασικών Γραμμάτων και της Φυσικής Αγωγής, όπως και η εκπόνηση ερευνητικών/συνθετικών εργασιών ως συμπληρωματικός ή εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης.

Οργάνωση και παρακολούθηση μαθημάτων - Αξιολόγηση

Μεταξύ άλλων, στο Γυμνάσιο αυξάνονται από 4 σε 7 τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και προβλέπεται ερευνητική εργασία για την Πληροφορική, εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης των μαθητών (βαθμολογική βάση 10 σε κάθε μάθημα ή 13 κατά μέσο όρο, και προσθήκη ορίου μαθημάτων -4- για δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο).

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 προβλέπεται να λειτουργήσουν 28 Πρότυπα και 34 Πειραματικά Σχολεία.

Τα λειτουργούντα σήμερα Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα χαρακτηριστούν Πρότυπα Σχολεία, ενώ τα πέντε Πειραματικά Σχολεία των πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πατρών και Κρήτης (Ρέθυμνο) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν ως έχουν, πειραματικά.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε σχολείο της Επικράτειας να υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό του ως Πρότυπο ή Πειραματικό.

Αξιολόγηση σχολείων και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Θεσμοθετείται από το ερχόμενο σχολικό έτος (2020-21) ένα νέο πλαίσιο για την καλύτερη οργάνωση του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, που συνδυάζεται με τον σχεδιασμό συλλογικών και επιμορφωτικών δράσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και για τη διττή αξιολόγηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας: αφενός, εσωτερική αυτό-αξιολόγηση, και αφετέρου εξωτερική αξιολόγηση από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Η εξωτερική αξιολόγηση προβλέπει ενεργό ρόλο του ΙΕΠ καθώς και της ΑΔΙΠΠΔΕ, αρχής που σχετίζεται με τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όσο για τους εκπαιδευτικούς στην τάξη, εισάγονται κίνητρα και ρυθμίσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση της πλήρωσης κενών, ιδίως μέσω της διπλής μοριοδότησης της εκπαιδευτικής υπηρεσίας που παρέχεται σε δυσπρόσιτες περιοχές και της προτεραιότητας στην κάλυψη λειτουργικών κενών στη διδασκαλία πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Προβλέπεται επίσης 2ετής διάρκεια ισχύος πινάκων των εκπαιδευτικών.

Ρυθμίσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού

Θεσμοθετείται ο «Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης», που λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τις υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές, και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Δρομολογούνται, επίσης, αλλαγές στη διαβάθμιση των προβλεπόμενων παιδαγωγικών μέτρων.

Μετεγγραφές

Σχετικά με τις μετεγγραφές, προτείνεται η καθιέρωση βάσης μετεγγραφής (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια) και ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, όπως για παράδειγμα η εξέταση του μέσου όρου των εισοδημάτων των 3 τελευταίων ετών και όχι μόνο ενός. Επιπλέον θα υπάρξει και β’ κύκλος μετεγγραφών, με περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Εξωστρέφεια πανεπιστημίων

Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε ΑΕΙ (χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση Υπουργού), θεσμοθετούνται τα κοινά (joint) και διπλά (dual) προγράμματα σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, θερινά προγράμματα στα ΑΕΙ, ενώ παράλληλα παρέχονται διευκολύνσεις για την προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών.

Διαδικασία ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών

Θεσμοθετείται το ενιαίο ψηφοδέλτιο Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, προβλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη διασφάλιση του αδιάβλητου και τη διευκόλυνση συμμετοχής στη διαδικασία, αλλάζει το εκλεκτορικό σώμα και καθιερώνεται η 4ετής θητεία.