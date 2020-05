Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Παρασκευή 29 Μαϊου και αυτή η ήσυχη εβδομάδα από πλευράς αστρολογικών γεγονότων κλείνει με ένα ακόμα πιο ήσυχο Σαββατοκύριακο...

ΚΡΙΟΣ: Δεν είναι ένα παρασκευοσαββατοκύριακο αυτό εδώ που μπορέσει να σου δώσει τις ανάσες που θα περίμενες, γιατί καλείσαι να δραστηριοποιηθείς με την μεγαλύτερη κατά το δυνατόν οργάνωση και να αντιμετωπίσεις με τον πιο πρακτικό τρόπο θέματα που μπορεί να σχετίζονται αφενός με τα επαγγελματικά σου, αλλά και με πτυχές της καθημερινότητας με τελικό στόχο να μπορείς να διαχειρίζεσαι πιο έξυπνα το χρόνο σου. Θέματα υγείας και φυσικής κατάστασης είναι πιθανό επίσης να τραβήξουν την προσοχή σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Μπορεί να μη θέλεις να επιβαρύνεις το σύντροφο σου ή τους φίλους σου είναι όμως ένα παρασκευοσαββατοκύριακο που είναι πιθανό να μην μπορέσεις να αντισταθείς κιόλας στην τάση σου να εκδηλώσεις μια πιο απαιτητική πλευρά του εαυτού σου. Δε θα έλεγα ότι αυτές εδώ οι μέρες είναι πιεστικές για εσένα και δε σημαίνει ότι θα χρειαστείς τη βοήθεια κάποιου, απλά ίσως δυσκολευτείς να καταλάβεις ότι οι άλλοι δεν έχουν την ίδια διάθεση με εσένα. Δεν αποκλείεται παρόλα αυτά να χρειαστείς βοήθεια και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα να είναι οικονομικής φύσεως.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ένα οικογενειακό θέμα φαίνεται να σε πιέζει αρκετά αυτό το παρασκευοσαββατοκύριακο και νιώθεις την ανάγκη να βρεις πρακτικές λύσεις στο εδώ και τώρα. Όμως όσο κι αν ανυπομονείς θα είναι καλό να αποδεχτείς ότι κάποια πράγματα απαιτούν χρόνο και με το να βιάζεσαι...σκοντάφτεις(!) και γίνεσαι νευρικός και επικριτικός απέναντι σε ανθρώπους που έχουν κοινό στόχο και κοινό συμφέρον με εσένα. Κι ακόμα κι αν κάνουν λάθη, κάνουν ό,τι πιστεύουν πως μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Μπορεί να διαφωνείς μαζί τους, αλλά δε σημαίνει ότι έχεις και δίκιο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Φορτωμένο το πρόγραμμα σου αυτό το παρασκευοσαββατοκύριακο με πολλές συζητήσεις και επαφές να γεμίζουν την ατζέντα σου. Αυτό που θα πρέπει να θυμάσαι είναι ότι η υπερανάλυση καταλήγει να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει, γιατί στην πραγματικότητα δε μας βοηθάει να βρούμε τη λύση, αλλά μας κάνει να βλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να αποτελούν μέρος του προβλήματος, αλλά θα εξαφανιστούν μόλις βγει από τη μέση ο βασικός κορμός του.

ΛΕΩΝ: Τα οικονομικά μπορεί να σε αγχώσουν λίγο περισσότερο αυτό το παρασκευοσαββατοκύριακο, αφού οι συνθήκες είναι τέτοιες που απαιτούν από εσένα πρακτικές λύσεις εδώ και τώρα. Για να τις βρεις όμως θα πρέπει να βάλεις φρένο στην πιο ταπεραμεντόζικη πλευρά του χαρακτήρα σου και να αντιμετωπίσεις τις πράγματα με ψυχραιμία. Στις σχέσεις σου προσπάθησε να μπεις στα παπούτσια του άλλου, γιατί ακόμα κι αν πιστεύεις ότι είναι το άλλο σου μισό έχει έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπει τα πράγματα κι αυτό δεν τον κάνει απαραιτήτως λιγότερο καλό από εσένα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Πιο έντονοι ρυθμοί αυτό το παρασκευοσαββατοκύριακο με τα επαγγελματικά σου να σε απασχολούν έντονα. Από την άλλη, στο κομμάτι των σχέσεων σου αντιμετωπίζεις τα πάντα με μεγαλύτερη ευαισθησία. Αυτό ναι μεν σημαίνει ότι δείχνεις το ενδιαφέρον σου και την ειλικρινή σου διάθεση να συμπαρασταθείς σε κάποιον που σου χρειάζεται, όμως απ’ την άλλη μπορεί να σημαίνει ότι γίνεσαι και πιο εύθικτος για πράγματα που αν αποστασιοποιηθείς και τα δεις πιο λογικά δε θα έπρεπε να σε αγγίζουν καν…

ΖΥΓΟΣ: Παρόλο που υπάρχουν ζητήματα στα επαγγελματικά που ανυπομονείς να λυθούν…”χθες”, καλά θα κάνεις να δείξεις τουλάχιστον λίγη ψυχραιμία, αν όχι στωικότητα, αφού οι εξελίξεις θα ξεκινήσουν να έρχονται από τα τέλη του επόμενου μήνα. Αυτό το παρασκευοσαββατοκύριακο τα πράγματα είναι περίεργα και από ψυχολογικής πλευράς, αφού μπορεί να σε τρώνε κάποιες σκέψεις ή κάποια συναισθήματα που δεν μπορείς να μοιραστείς με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ίσως όμως υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είσαι σίγουρος (προσοχή στο σίγουρος) ότι μπορείς να εμπιστευτείς και αν μη τι άλλο να πάρεις τη γνώμη τους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτό το παρασκευοσαββατοκύριακο είναι έντονα κοινωνικό και σου επιφυλάσσει πολλές ευκαιρίες για να έρθεις σε επαφή με φίλους και άλλα αγαπημένα πρόσωπα. Επίσης οι μέρες αυτές είναι βοηθητικές για επαφές με συνεργάτες, αλλά και για να κλείσεις μια υπόθεση που εκκρεμεί, αφού μπορείς να βρεις έξυπνους και πρακτικούς τρόπους. Λίγη προσοχή σε οικονομικά ζητήματα, γιατί είναι πιθανό να προκύψουν έξοδα που δεν είχες προβλέψει.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η αγωνία σου για το τι μέλλει γενέσθαι, κυρίως σε θέματα καριέρας, μέρες δεν κοιτά και μάλιστα αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο μπορεί να ενταθεί ακόμη περισσότερο, αφού είναι πιθανό κάποιοι να περιμένουν από εσένα να βγάλεις το φίδι από την τρύπα και να βρεις λύσεις που θα διατηρήσουν και την πίτα ολόκληρη, αλλά και το σκύλο χορτάτο. Από την άλλη υπάρχουν και κάποια οικογενειακά θέματα που μπορεί να σε απασχολήσουν, όμως αν δε θέλεις να εκραγείς θα πρέπει να βάλεις σε μια τάξη τις σκέψεις σου και να βλέπεις κάθε τι στην ώρα του, όχι όλα μαζί.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τα μελλοντικά σου σχέδια και ο τρόπος που θα ανταποκριθείς στις προκλήσεις που βλέπεις να υπάρχουν μπροστά είναι αυτά που σου τραβούν την προσοχή αυτό το παρασκευοσαββατοκύριακο. Και μπορεί να συμφωνούμε όλοι πως των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αλλά θυμάσαι τι λένε όλοι αυτοί που βγαίνουν πρώτοι στις πανελλήνιες όταν τους ρωτούν ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας τους; “Πρόγραμμα!”. Αυτό χρειάζεσαι κι εσύ πρόγραμμα! Και στο πρόγραμμα σου πρέπει να βάλεις και κάποιες στιγμές χαλάρωσης.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: “Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης…”. Υπάρχουν κάποια πράγματα που φαίνεται να σε πονάνε τόσο που να νιώθεις ότι δεν έχεις τη δύναμη να τα αντιμετωπίσεις. Και τότε είναι που μπροστά σου βλέπεις μόνο δύο επιλογές. Η μία να γενικεύσεις και να αντιμετωπίσεις τη ζωή ολόκληρη σαν κάτι μάταιο, χωρίς νόημα και σκοπό και η άλλη να βάλεις στο ψυγείο τα συναισθήματα σου και να κάνεις πράγματα που θα σε κάνουν να πιστέψεις ότι έτσι νικάς και αυτά και τη ζωή. Κι όμως είναι άλλη μια στιγμή που λειτουργείς ακραία. Υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις.

ΙΧΘΥΕΣ: Η προσοχή σου αυτό το παρασκευοσαββατοκύριακο στρέφεται στις σχέσεις σου με κάποια σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντος σου, σύντροφος, φίλος, συνεργάτης κλπ, τους οποίους όμως δυσκολεύεσαι να δεις με καλό μάτι, αφού μπορεί να πιστεύεις ότι παίρνουν το ρόλο του “Big brother” που παρακολουθεί κάθε σου κίνηση και προσπαθεί να σου επιβάλλει τα όρια στα οποία μπορείς να κινηθείς. Από την άλλη δεν αποκλείεται να σε απασχολήσουν και θέματα δικά τους και να προσπαθήσεις να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό για να τους δείξεις ότι είσαι εκεί γι’ αυτούς.

Πηγή: astrologos.gr