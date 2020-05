Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 9.000 οι θάνατοι στο Μεξικό

Αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό είναι πολύ περισσότεροι από όσους καταγράφονται...

Οι υγειονομικές αρχές του Μεξικού γνωστοποίησαν χθες Πέμπτη ότι κατέγραψαν 447 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 3.377 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 τις τελευταίες 24 ώρες.

Μετά τα νέα αυτά στοιχεία, ο απολογισμός της πανδημίας στη χώρα αυξήθηκε σε 9.044 νεκρούς επί συνόλου 81.400 κρουσμάτων μόλυνσης.

Αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό είναι πολύ περισσότεροι από όσους καταγράφονται στον επίσημο απολογισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο Μεξικό.