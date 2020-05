Κόσμος

Κορονοϊός: εφιάλτης δίχως τέλος στη Βραζιλία

Η Βραζιλία νωρίτερα αυτόν τον μήνα πέρασε στη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό στον πλανήτη, πίσω από τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι κατέγραψε 26.417 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό σε 24 ώρες, αριθμό άνευ προηγουμένου, γεγονός που αύξησε το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 στη χώρα των 210 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων σε 438.238.

Ο αριθμός των θυμάτων της COVID-19 αυξήθηκε κατά 1.156. Το σύνολο των θανάτων έφθασε τους 26.754.

Ο ημερήσιος απολογισμός αυτός πλησίασε τον χειρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ως εδώ, που ήταν 1.188 νεκροί την 21η Μαΐου.