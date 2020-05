Κοινωνία

Λύτρας για επίθεση με βιτριόλι: η 34χρονη έχει εγκαύματα στο 93% του προσώπου της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο συνήγορος της οικογένειας της 34χρονης Ιωάννας για την πορεία των ερευνών, για τη μαυροφορεμένη γυναίκα και την κατάσταση του θύματος.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της μαυροφορεμένης γυναίκας, που την προηγούμενη Τετάρτη επιτέθηκε με βιτριόλι σε 34χρονη γυναίκα στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Απόστολος Λύτρας, η αστυνομία δεν έχει ακόμα κάποιο στοιχείο ικανό για να οδηγηθεί σε σύλληψη.

“Δεν έχω ενημέρωση εάν είναι κοντά ή όχι η αστυνομία στον εντοπισμό της δράστιδας” τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι από τις καταθέσεις που έχουν λάβει οι Αρχές, μπορεί να γίνει δουλειά…

Ο κ. Λύτρας μίλησε και για την κατάσταση της άτυχης Ιωάννας, λέγοντας ότι η η ψυχολογία της δεν είναι καλή, ενώ συνεχίζονται οι πόνοι, καθώς φέρει εγκαύματα στο 93% του προσώπου της!

Για τις συζητήσεις που έχει κάνει μαζί της είπε ότι ρωτά συνεχώς “πότε θα πιάσουν αυτή που μου επιτέθηκε”. “Αυτό που έλεγε εξ αρχής, αυτό και λέει και τώρα: ότι δεν μπορεί να πάει το μυαλό της κάπου. Αυτή τη γυναίκα δεν την γνώριζε” τόνισε ο δικηγόρος.

Ωστόσο, σημείωσε ότι σε τέτοια εγκλήματα ο δράστης γνωρίζει το θύμα και επανέλαβε ότι τέτοιου είδους πράξη δεν δικαιολογείται από κανέναν και σε κανέναν!

Τέλος, σε ερώτηση για όσα γράφονται περί της κατάθεσης ενός ταξιτζή που βρέθηκε στο σημείο, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν έχει πληροφόρηση για τέτοιο πρόσωπο που να έχει δώσει σημαντικά στοιχεία.