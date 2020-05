Κόσμος

Κορονοϊός – Περού: παρέλυσαν σύστημα υγείας και οικονομία

Το Περού είναι η χώρα όπου καταμετράται ο τρίτος υψηλότερος αριθμός θυμάτων της πανδημίας, στη Λατινική Αμερική, πίσω μόνο από τη Βραζιλία και το Μεξικό.

\Ο αριθμός των θανάτων που οφείλονται στην COVID-19 ανέρχεται πλέον σε 4.099 στη χώρα των 33 εκατομμυρίων κατοίκων. Το σύστημα υγείας του Περού έχει κορεστεί, καθώς στα νοσοκομεία έχουν εισαχθεί 8.395 ασθενείς, ενώ η οικονομία έχει παραλύσει κατά τουλάχιστον το ήμισυ.

Το Περού είναι η χώρα όπου καταμετράται ο τρίτος υψηλότερος αριθμός θυμάτων της πανδημίας, πίσω μόνο από τη Βραζιλία και το Μεξικό — κράτη με πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς και πολύ πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις.

Η κυβέρνηση του προέδρου Μαρτίν Βισκάρα αποφάσισε τον Μάρτιο να επιβάλλει μέτρα περιορισμού σε όλη την επικράτεια, ιδίως την απαγόρευση της κυκλοφορίας τη νύχτα και το κλείσιμο των συνόρων, χωρίς όμως να καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση.

«Αν δεν είχαμε αποφασίσει να επιβάλλουμε καραντίνα θα είχαμε 83.000 νεκρούς σήμερα», υποστήριξε ο περουβιανός πρωθυπουργός Βισέντε Σεβάγιος, χωρίς να εξηγήσει πώς κατέληξε σε αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό.