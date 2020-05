Αθλητικά

Champions League: προς αλλαγή έδρας του τελικού

Γιατί η διοργανώτρια αρχή προσανατολίζεται στην ιδέα ο τελικός να μην διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Το ισπανικό ραδιόφωνο «Cadena Cope», αποκάλυψε ότι κατά πάσα πιθανότητα, ο εφετινός τελικός του Champions League, δεν θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη και στο στάδιο «Ataturk», όπως είχε προγραμματισθεί.

Όπως αναφέρθηκε σχετικά, οι Τούρκοι έδειξαν στην UEFA μικρή προθυμία να φιλοξενήσουν τον τελικό χωρίς την παρουσία θεατών και επίσης να προχωρήσουν στις απαραίτητες βελτιώσεις στις υποδομές για να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο υγείας.

Στο ρεπορτάζ αναφέρθηκε επίσης, ότι η UEFA βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση μιας άλλης πόλης που μπορεί να φιλοξενήσει τον τελικό του UCL, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου.

Μία επιλογή είναι το στάδιο «Da Luz» της Λισαβόνας, όπου έγινε ο τελικός της σεζόν 2013/14, ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης (4-1 στην παράταση, κ.α. 1-1).