Life

Γιάννης Καψάλης: ένας τραγουδιστής πρέπει πλέον να είναι σαν το σούπερ μάρκετ! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μίλησε στο «The 2Night Show» για την καριέρα του στο παραδοσιακό και δημοτικό τραγούδι, ενώ με συνοδεία κιθάρας και κλαρίνου ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια.