Κοινωνία

Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: έτσι θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί από Δεύτερα (βίντεο)

Σήμερα η καταβολή του έκτακτου επιδόματος στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας.

Η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε για το άνοιγμα των βρεφονηπιακών σταθμών από την επόμενη Δευτέρα, καθώς μέρος αυτών λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας.

Η κυρία Μιχαηλίδου, τόνισε ότι αντιλαμβάνεται και συμμερίζεται τις ανησυχίες που μπορεί να υπάρχουν για τη λειτουργία τους καθώς τα παιδιά είναι πολύ μικρά για να πειθαρχήσουν σε κανόνες, αλλά οι ειδικοί λοιμωξιολόγοι εμφανίζονται βέβαιοι ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά.

Τις επόμενες ώρες θα κυκλοφορήσει εγκύκλιος με τις προδιαγραφές λειτουργίας, ενώ ήδη ο ΕΟΔΥ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του υπόμνημα με οδηγίες.

Χαρακτηριστικά είπε ότι θα πρέπει οι γονείς να αποφεύγουν να μπαίνουν μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και να μη δίνουν στα παιδιά παιχνίδια από το σπίτι. Οδηγίες θα υπάρχουν και για τους εργαζομένους, όπως η τήρηση αποστάσεων για τα παιδιά κι ο τρόπος με τον οποίο θα μοιράζονται και θα παίζουν με τις μπάλες για παράδειγμα.

Σε ότι αφορά το επίδομα γέννας, υπενθύμισε ότι η πρώτη δόση των 1.000 ευρώ κατατίθεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που γίνεται η αίτηση.

Για το έκτακτο βοήθημα 100-300 ευρώ που θα δοθεί στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι η καταβολή θα γίνει σήμερα.

Τέλος σε ότι αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, είπε ότι σε λίγες μέρες θα γίνουν ανακοινώσεις για τις εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά, ενώ τα Voucher θα δοθούν στους δικαιούχους τις επόμενες εβδομάδες.