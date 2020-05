Κοινωνία

Απόπειρα ληστείας με πυροβολισμούς στη Μεταμόρφωση

Ληστές πυροβόλησαν κατά αστυνομικών έξω από κεντρικό πολυκατάστημα...

Άγνωστοι πυροβόλησαν κατά αστυνομικών τα ξημερώματα στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι δράστες αποπειράθηκαν να κλέψουν μηχάνημα ΑΤΜ που βρίσκεται σε πολυκατάστημα στην λεωφόρο Τατοϊου.

Όμως, έγιναν αντιληπτοί και τότε έφυγαν από το σημείο. Κατά τη διαφυγή τους με το αυτοκίνητο που επέβαιναν συνάντησαν στον δρόμο ένα περιπολικό της Τροχαίας. Τότε οι δράστες πυροβόλησαν κατά των αστυνομικών, χωρίς, ευτυχώς, να τραυματιστεί κάποιος και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.