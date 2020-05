Πολιτική

Μητσοτάκης: σήμα αισιοδοξίας η προσέλκυση επενδύσεων εν μέσω πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμά του προς τους εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας που συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη, όπως και σε εκπροσώπους πολυεθνικών.

Με τους ιδρυτές ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας που προσέλκυσαν ξένες επενδύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς επίσης και με τους εκπροσώπους των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που τις εμπιστεύτηκαν, δίνοντας παράλληλα ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, συζήτησε μέσω τηλεδιάσκεψης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε επιτυχίες - ορόσημο για την εξέλιξη της υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας τις πρόσφατες ανακοινώσεις εξαγορών δυο ελληνικών εταιριών, της Softomotive και της Think Silicon από δύο κορυφαίες παγκόσμιες επιχειρήσεις, την Microsoft και την Applied Material αντίστοιχα. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν, ανήκουν στο δίκτυο του οργανισμού υποστήριξης επιχειρηματικότητας Endeavor Greece. Ο εκπρόσωπος της Microsoft, Charles Lamanna, δήλωσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης RPA (Robotic Process Automation) στην Ελλάδα. Όντας το πρώτο κέντρο της Microsoft σε επίπεδο Έρευνας και Ανάπτυξης στη χώρα θα ενισχύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο της εξαγοράς στην τοπική οικονομία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαίνεσε το γεγονός πως δύο όμιλοι παγκόσμιας κλίμακας βρήκαν στην Ελλάδα την τεχνολογία που αναζητούν συστηματικά σε όλο τον κόσμο, ενώ απέδωσε τα εύσημα και στην εταιρεία DeepSea που κατάφερε να αντλήσει 3 εκατομμύρια ευρώ από το αγγλικό επενδυτικό σχήμα ETF Partners. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική εταιρία που καταφέρνει να πείσει ένα ισχυρό fund του εξωτερικού να επενδύσει χρήματα στην χώρα μας, εν μέσω της πανδημίας.

«Πρόκειται για μια πραγματικά άριστη εξέλιξη, η οποία, μάλιστα, προέκυψε στη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης περιόδου για τη χώρα. Πιστεύω, όμως, ότι επίσης καταδεικνύει το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά περισσότερα πράγματα για να στηρίξουμε το περιβάλλον των νεοφυών μας επιχειρήσεων αλλά και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα προσελκύσουν στη χώρα περισσότερα κεφάλαια, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα αναδείξουν περισσότερο το οικοσύστημα των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων στο εξωτερικό» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην έναρξη της συζήτησης.

«Διότι, πιστεύω, ότι στο οικοσύστημα αυτό της χώρας μας γίνονται πολλά σημαντικά βήματα που δεν είναι πάντα άμεσα ορατά. Στη διάρκεια της κρίσης, υπήρξαν ορισμένες ιστορίες επιτυχίας, αλλά έχω την αίσθηση ότι η τάση αυτή αποκτά πλέον ανοδικά χαρακτηριστικά. Φυσικά, όσα περισσότερα κεφάλαια προσελκύουν αυτές οι επιχειρήσεις τόσο πιο γνωστές γίνονται αυτές οι ιστορίες επιτυχίας και τόσο περισσότερα κίνητρα θα έχουν οι νέοι για να στραφούν περισσότερο στην επιχειρηματικότητα. Φυσικά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, παρέχοντας περισσότερες φορολογικές ελαφρύνσεις για επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και ένα πλαίσιο για την καλύτερη φορολογική αντιμετώπιση των δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών (stock options)» πρόσθεσε.

Επίσης ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το μάθημα των βασικών αρχών επιχειρηματικότητας θα εισαχθεί για πρώτη φορά στα σχολεία. «Θα έλεγα ότι πραγματικά κάτι αλλάζει στη νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Καθώς, λοιπόν, κι εγώ προέρχομαι από τον χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων, έχοντας εργαστεί επτά χρόνια στον συγκεκριμένο χώρο και μάλιστα σε μια εποχή που ήταν δύσκολο να εδραιωθεί ένα περιβάλλον αύξησης τέτοιων επενδύσεων, χαίρομαι ιδιαίτερα για όσα συμβαίνουν σε αυτόν το τομέα» είπε.

«Θα ήθελα να απευθυνθώ στις εταιρείες που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα και να τις συγχαρώ», ανέφερε στη συνέχεια της συζήτησης ο πρωθυπουργός. «Είναι πάντα πολύ ευχάριστο να διαπιστώνετε ότι οι έως τώρα προσπάθειές σας μπορούν να σας οδηγήσουν στο επόμενο βήμα, για παράδειγμα, στην εξαγορά από μια μεγάλη εταιρεία ή σε μια σημαντική επένδυση από εταιρεία επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων. Καταβάλατε μεγάλες προσπάθειες και εργαστήκατε σκληρά σε πολύ δύσκολες εποχές. Το γεγονός ότι οι συναλλαγές αυτές έλαβαν χώρα κατά τους τελευταίους μήνες, στέλνει ένα σήμα ακόμη μεγαλύτερης αισιοδοξίας», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμά του και προς τους εκπροσώπους των μεγάλων εταιρειών τεχνολογία που ήταν παρόντες στην τηλεδιάσκεψη: «Απευθυνόμενος όμως και στους εκπροσώπους των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, τους απευθύνω έκκληση να διαδώσουν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο ενδιαφέροντος των εταιρειών του κλάδου τους. Διαθέτει πολιτική σταθερότητα, ταλαντούχους ανθρώπους, το κατάλληλο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και μια κυβέρνηση που θεωρώ ότι αντιλαμβάνεται τι πρέπει να κάνει για να στηρίξει τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που αναπτύσσονται ταχύτατα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η καλύτερη εμπειρία από τη χώρα μας που μπορείτε να διαδώσετε είναι ακριβώς η εμπειρία για την οποία μας μιλήσατε σήμερα, η οποία, μάλιστα, αποτελεί και ένα πάρα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα. Ελπίζουμε ότι θα δούμε και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να προσελκύουν το ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Ο στόχος είναι πάντα να δημιουργούμε όσο το δυνατόν περισσότερες νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να φροντίζουμε ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μας κάνουν υπερήφανους, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους στον διεθνή τεχνολογικό τομέα».

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα από πλευράς κυβέρνησης έλαβαν μέρος ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Από πλευράς των εταιρειών συμμετείχαν ο κ. Μάριος Σταυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Softomotive - εταιρεία λογισμικού που ειδικεύεται στη Ρομποτική Αυτοματοποίηση Διεργασιών (ΡΑΔ), ο κ. Αργύρης Κανίνης, πρόεδρος και συνιδρυτής της Softomotive, ο κ. Γιώργος Σιδηρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Think Silicon - εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ημιαγωγών, ο κ. Gary Dickerson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Applied Materials, από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας υλικών στον κόσμο, ο κ. Κώστας Μάλλιος, Εταιρικός αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Applied Materials, ο κ. Roberto Coustas, Διευθύνων Σύμβουλος της DeepSea - startup εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Συνιδρυτής και Διευθυντής Τεχνολογίας της DeepSea, ο κ. Rob Genieser, Διευθύνων εταίρος της ETF Partners - αγγλικός επενδυτικός οργανισμός, ο κ. Charles Lamanna, Εταιρικός αντιπρόεδρος του Low code application platform της Microsoft, κολοσσός της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών και ο κ. Παναγιώτης Καραμπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece, o οποίος συντόνισε τη συζήτηση.