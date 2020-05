Κοινωνία

Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία: αγγλικά στο νηπιαγωγείο, αλλαγές στις Πανελλαδικές

Τι αλλάζει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επιστρέφουν τα Λατινικά και η Τράπεζα Θεμάτων. Τι είναι τα «εργαστήρια δεξιοτήτων». Όλες οι αλλαγές που έρχονται στην Παιδεία.

Κατατέθηκε χθες, το βράδυ της Πέμπτης, στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Αναβα?θμιση του Σχολει?ου και α?λλες διατάξεις», με το οποίο εισάγονται μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του στην Επιτροπή, θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Το υπουργείο τονίζει ότι η γενική προσέγγιση του νομοσχεδίου είναι «από κάτω προς τα πάνω», με αλλαγές που αρχίζουν από το νηπιαγωγείο (όπως η εισαγωγή νέων θεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στα αγγλικά), και φθάνουν μέχρι τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των πανεπιστημίων, όπως η προώθηση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ με την ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων και τη συνεργασία με ΑΕΙ του εξωτερικού.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι Ομάδες Προσανατολισμού από τέσσερις που είναι σήμερα θα γίνουν τρεις:

Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Από την ερχόμενη χρονιά, επίσης, θα ισχύουν συντελεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Επίσης, καταργείται η Κοινωνιολογία ως μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών και θα αντικατασταθεί από τα Λατινικά. Αυτό θα ισχύσει από τη χρονιά 2021-22, δηλαδή για όσους μαθητές μπουν τον Σεπτέμβριο 2020 στη Β' λυκείου.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Εισάγονται πιλοτικά από τον Σεπτέμβριο για την ερχόμενη σχολική χρονιά (2020-21), τα «εργαστήρια δεξιοτήτων» στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Το υπουργείο κάνει λόγο για «στροφή σε ένα σύγχρονο σχολείο που δίνει έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές». Οι νέες θεματικές όπως ο εθελοντισμός, η οδική ασφάλεια, η πρόληψη από εξαρτήσεις, ο αλληλοσεβασμός και η διαφορετικότητα, η ρομποτική, η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή (κάθε θεματική θα είναι σταθμισμένη με την εκπαιδευτική βαθμίδα και ηλικία των μαθητών), στοχεύουν, όπως αναφέρεται από το υπουργείο στην «ευρύτερη καλλιέργεια και διαπαιδαγώγηση των μαθητών». Οι θεματικές αυτές οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους: Ευ Ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία.

Οργάνωση και παρακολούθηση μαθημάτων - Αξιολόγηση

Εισάγεται πιλοτικά στο νηπιαγωγείο η ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Ενισχύεται η διδασκαλία της πληροφορικής, των κλασσικών γραμμάτων, της φυσικής αγωγής και των ξένων γλωσσών.

Διευρύνονται οι μέθοδοι αποτίμησης προόδου των μαθητών, π.χ. μέσω ερευνητικών εργασιών, και αυξάνονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα (π.χ. στο Γυμνάσιο από 4 σε 7).

Συστήνεται στο λύκειο η τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Η εισαγωγή της θα είναι σταδιακή και αφορά τους μαθητές που εισέρχονται από το επόμενο σχολικό έτος στην Α’ Λυκείου.

Στην Γ' λυκείου εισάγεται το «κόντρα» μάθημα, «για την ενίσχυση της γενικής παιδείας», όπως σημειώνει το υπουργείο. Το μάθημα θα προσμετράται στο απολυτήριο (Ιστορία για τους μαθητές που επιλέγουν θετικών κατευθύνσεων και Μαθηματικά για τους μαθητές που επιλέγουν θεωρητική κατεύθυνση).

Εξορθολογίζεται η διαδικασία προαγωγής και απόλυσης μαθητών (βαθμολογική βάση του 10).

Αξιολόγηση σχολείων και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Θεσμοθετείται ένα «συνεκτικό» -όπως χαρακτηρίζει το υπουργείο- πλαίσιο για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου, βασισμένο στο τρίπτυχο «Προγραμματισμός - Αυτοαξιολόγηση - Εξωτερική Αξιολόγηση». Επίσης, Λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματικότερη στελέχωση σχολικών μονάδων, όπως διπλή μοριοδότηση για τις δυσπρόσιτες περιοχές, μείωση της διάρκειας των πινάκων.

Ρυθμίσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού

Στο νομοσχέδιο εισάγονται, επίσης, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον. Αυτές περιλαμβάνουν τη θεσμοθέτηση του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει την παροχή συμβουλών και παιδαγωγικής υποστήριξης προς μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, με στόχο, όπως αναφέρει το υπουργείο, «τη διαχείριση ειδικών καταστάσεων, όπως κρούσματα ενδοσχολικής βίας». Παράλληλα, θεσμοθετείται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείων.

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη λειτουργία 28 Προτύπων και 34 Πειραματικών Σχολείων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Παράλληλα, το υπουργείο αναφέρει ότι οι ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ενισχύουν τον θεσμό των σχολείων αυτών. Προβλέπεται, επίσης, η επέκταση του θεσμού, καθώς μέσω του νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε σχολείο της Επικράτειας να υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό του ως Πρότυπο ή Πειραματικό.

Ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ

Οι ρυθμίσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν, όπως αναφέρει το υπουργείο, στην «ενίσχυση της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων». Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων, αυτόνομα, από κάθε ΑΕΙ, δίχως να απαιτείται έγκριση Υπουργού. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης κοινών (joint) και διπλών (double) προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ καθώς και κατάρτισης θερινών προγραμμάτων.

Επιπλέον, εισάγεται ακαδημαϊκό κριτήριο στις μετεγγραφές. Στο νομοσχέδιο προτείνεται η καθιέρωση βάσης μετεγγραφής (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια) και ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, όπως για παράδειγμα η εξέταση του μέσου όρου των εισοδημάτων των 3 τελευταίων ετών και όχι μόνο ενός. Επιπλέον θα υπάρξει και β’ κύκλος μετεγγραφών, με περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Αλλαγές επέρχονται και στη διαδικασία ανάδειξης των πρυτανικών Αρχών.