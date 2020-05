Πολιτική

Τουρκία: φιέστα μισαλλοδοξίας έξω από την Αγία Σοφία

Μια φιέστα μισαλλοδοξίας ετοιμάζει έξω από την Αγία Σοφία το καθεστώς του Τούρκου προέδρου Ταγιπ Ερντογάν, για να πανηγυρίσει την άλωση της Κωνσταντινούπολης σαν σήμερα το 1453.

Η φιέστα μετά ιστορικής αναπαραστάσεως σε τείχος που έχει στηθεί σαν σκηνικό πλατό στο Χόλυγουντ έχει τις ευλογίες του ίδιου του προέδρου Ερντογάν.

Τα μέτρα κατά του κορονοϊού δεν θα επιτρέψουν μεγαλοπρέπειες άλλων ετών. Και είναι ακόμα άγνωστο αν η προσευχή θα γίνει εκτός ή εντός του Ναού, που λειτουργεί ως Μουσείο και όχι ως Τζαμί, όπως θέλουν οι εθνικιστές που τον στηρίζουν.

Αυτή η φιέστα σε ζωντανή σύνδεση από την κρατική τηλεόραση, έχει στόχο να δώσει πατριωτική αίγλη στο κίνημα του ερντογανισμού, στην ίδια την πόλη που εκλογικά του γύρισε δύο φορές την πλάτη και πέρασε στην αντιπολίτευση. Και δεύτερον έχει και μια μνησικακία. Να ερεθιστεί και η Ελλάδα, που θεωρεί αποφράδα ημέρα την σημερινή για τους Τούρκους λαμπρή επέτειο.

Και γι' αυτό ανέλαβε ρόλο ο γαμπρός του προέδρου, ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ. Πρόσφατα παρουσίαζε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρει το επώνυμό του στα μέσα ενημέρωσης. Και ανάρτησε χάρτη που δείχνει υπέρπτηση του drone αυτού κοντά στον Έβρο και με την εξής νεοθωμανική τοποθέτηση.

Αφηνόταν να εννοηθεί ότι η πτήση του προγράμματος με την κωδική ονομασία 1453, ήδη από το Μάρτιο σε εφαρμογή, πέρασε και στην ελληνική πλευρά. Σιωπηλός υπαινιγμός.

Κατά τα άλλα το ηθικόν δεν είναι και τόσο ακμαίον στον τουρκικό στρατό. Με την κατηγορία του πραξικοπηματία γκιουλενιστή απεπέμφθη ταγματάρχης, δεξί χέρι του Αρχηγού Στρατιάς του Αιγαίου.

Όσο για την φιέστα στην Αγία Σοφία, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά έκανε την εξής τοποθέτηση: “Ο κ. Ερντογάν συνεχίζει να προκαλεί. Επιχειρώντας να βεβηλώσει την Αγία Σοφία, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα να ζητήσει παρέμβαση του ΓΓ του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.