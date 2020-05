Πολιτισμός

Πέθανε η Μαρία Αναστασίου

Έφυγε από την ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Αναστασίου σύζυγος του θεατράνθρωπου Ηλία Ασπρούδη.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα την Πέμπτης (28/5) από τα social media, ο Σπύρος Μπιμπίλας. Η Μαρία Αναστασίου έφυγε αθόρυβα όπως επέλεξε να ζήσει όλη της τη ζωή παρά το σπουδαίο ταλέντο της και σήμερα θα γίνει η κηδεία της.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε:

«Έφυγε σήμερα μια αθόρυβη σεμνή και σπουδαία ηθοποιός, φίλη από την πρώτη μας νιότη, η λατρευτή σύζυγος του εξαιρετικού θεατράνθρωπου Ηλία Ασπρουδη… Δυστυχώς στο διαδίκτυο βρέθηκαν μόνο 2 φωτογραφίες της ..τόσο αθόρυβη η καλή μου Μαρία Αναστασίου….Την αποχαιρετάμε αύριο πρωί 11.30 πμ από το κοιμητήριο της Καλλιθέας…Καλό ταξίδι Μαρία μου»