Πολιτική

Σακελλαροπούλου: η Θράκη αποτελεί μοντέλο συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εθνική προτεραιότητα στο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας να περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τη Θράκη, τόνισε η ΠτΔ.

«Μια πόλη με ξεχωριστή κουλτούρα, έναν τόπο συνάντησης πολιτισμών και θρησκειών, όπου οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, αποτελούν τον δικό της μοναδικό πλούτο», χαρακτήρισε την Κομοτηνή η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στη συνάντηση με τους εκπροσώπους τοπικών φορέων, ενώ έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας για την πορεία της χώρας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ήθελε να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Κομοτηνής, όμως οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν το επέτρεψαν, και σημείωσε, «Στις δύσκολες εποχές που περνάμε οι εθνικές επέτειοι μας εμψυχώνουν και μας διδάσκουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο: ότι δηλαδή τίποτα δεν χαρίζεται σε κανέναν άνθρωπο και σε κανέναν λαό, αν δεν αγωνιστεί για τα δικά του ιδανικά, για τη δική του εθνική και κοινωνική αυτοπεποίθηση.

Στη διάρκεια των 100 αυτών χρόνων, η Θράκη ήρθε αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. Από την ομαλή εγκατάσταση των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία, μετά την υπογραφή της Σύμβασης για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1923, την προσαρμογή στις δύσκολες συνθήκες ζωής, αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο που σας επιφυλάσσουν οι γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής ως προστάτες των συνόρων μας».

Για τη Θράκη είπε ότι σε αυτή δημιουργήθηκε και εφαρμόζεται ένα μοντέλο αρμονικής συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών μοναδικό στη Ευρώπη. Επίσης, έγιναν σημαντικά βήματα στον τομέα της ανάπτυξης: οι πόλεις της περιοχής αναπτύχθηκαν, η καλλιεργήσιμη γη αυξήθηκε, ιδρύθηκε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, κατασκευάστηκαν σημαντικές υποδομές, ενώ αρκετές επιχειρήσεις βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να δραστηριοποιηθούν.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε την ψυχραιμία και τη νηφαλιότητα που επέδειξαν οι κάτοικοι της Θράκης στα πρόσφατα γεγονότα στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο.

Επισήμανε, δε, ότι η Θράκη είναι μια περιοχή της χώρας με μεγάλες δυνατότητες και πλεονεκτήματα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο υποβαθμισμένες περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Εκτός από τα χρόνια προβλήματα στην περιοχή, εξαιτίας της κρίσης μειώθηκαν τα εισοδήματα, χάθηκαν δουλειές, μετανάστευσαν οι νέοι, περιορίστηκε σημαντικά η βιομηχανική παραγωγή και η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο σημείο αυτό τόνισε πως η Θράκη βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. Η γεωγραφική θέση και ο διασυνοριακός χαρακτήρας της είναι τα μεγάλα της πλεονεκτήματα και αν αξιοποιηθούν σωστά, η Θράκη μπορεί να αναλάβει ξανά τον ρόλο που για αιώνες διαδραμάτιζε ως πέρασμα, γέφυρα και σταθμός στη διασταύρωση σημαντικών χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων, όπου μετακινούνταν άνθρωποι, ιδέες και εμπορεύματα και συνυπήρχαν ειρηνικά διαφορετικοί πολιτισμοί.

Για τον λόγο αυτόν, είπε η κ. Σακελλαροπούλου, αποτελεί εθνική προτεραιότητα στο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας να περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τη Θράκη. Ένα κεφάλαιο που θα αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. «Η Θράκη πρέπει να βρει τον βηματισμό της προς την ευημερία, την πρόοδο και την ανάπτυξη», τόνισε και πρόσθεσε, «Να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που να αποδίδουν αξιοπρεπή αμοιβή. Μια ανάπτυξη και ευκαιρίες για τους πολλούς. Και για τις πολύ ικανές γυναίκες που διαθέτει η περιοχή. Με ισονομία και συμμετοχή των Ελλήνων μουσουλμάνων πολιτών στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι».

Κλείνοντας την ομιλία της, η κ. Σακελλαροπούλου έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας, λέγοντας, «Η ανθρωπιά, το φιλότιμό σας και οι δημιουργικές σας δυνατότητες με γεμίζουν κουράγιο για το μέλλον του τόπου μας. Όσες φορές οι Έλληνες εργαστήκαμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, με ομόνοια και αλληλεγγύη, δεν προχωρήσαμε απλά μπροστά. Κάναμε άλματα. Με σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε».

Την κ. Σακελλαροπούλου προσφώνησε ο δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης, ο οποίος είπε ότι είναι τιμή για την πόλη η παρουσία της και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα σε αυτό το αξίωμα.

Ακολούθησε η ανακήρυξη της κ. Σακελλαροπούλου σε επίτιμη δημότισσα Κομοτηνής.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Γρατινής Χρήστος Τσεκής της πρόσφερε ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα και η κ. Σακελλαροπούλου εξήγησε ότι από τη Γρατινή ήταν ο παππούς από την πλευρά της μητέρας της.

Στην τελετή, που έγινε στην ανακαινισμένη Τσανάκλειο Σχολή, παρέστησαν οι βουλευτές Ευριπίδης Στυλιανίδης (Ν.Δ), Δημήτρης Χαρίτου (ΣΥΡΙΖΑ), Ιλχάν Αχμέτ (ΚΙΝΑΛ), ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, ο μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων, ο τοποτηρητής της Μουφτείας Τζιχάτ Χαλίτ, ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Αγγελος Ιλαρίδης και ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Μακεδονίας-Θράκης Πασχάλης Συριτούδης.

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Ηρώων και στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη.