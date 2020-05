Πολιτική

ΝΔ: τα στελέχη μας δεν τρομοκρατούνται

Ανακοίνωση της ΝΔ για την απόπειρα επίθεσης στο σπίτι του πρώην βουλευτή και Υπουργού Δημήτρη Σταμάτη.

Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωση της για την απόπειρα επίθεσης στο σπίτι του πρώην βουλευτή και Υπουργού Δημήτρη Σταμάτη, επισημαίνει ότι «ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Σταμάτης βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικής επίθεσης με απόπειρα τοποθέτησης βόμβας στο σπίτι του, η οποία απετράπη την τελευταία στιγμή χάρις στην έγκαιρη παρέμβαση της Αστυνομίας».

Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζει, «τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατούνται. Η προσπάθεια για την πάταξη της ανομίας και της παραβατικότητας συνεχίζεται. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».