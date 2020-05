Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέο “επεισόδιο” στον πόλεμο Τραμπ - social media (βίντεο)

Ο Ντόλαντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για να μπορεί να μηνύει τα social media. Η απάντηση του twitter στον Αμερικανό Πρόεδρο.

To Twitter τοποθέτησε μήνυμα αποδοκιμασίας κάτω από tweet του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επεισόδια στην Μινεάπολις για «εκθείαση βίας».

«Αυτό το tweet παραβίασε του κανόνες του Twitter σχετικά με την εκθείαση της βίας. Ωστόσο, το Twitter θεώρησε ότι δύναται να είναι προς το δημόσιο συμφέρον το tweet αυτό να παραμείνει προσβάσιμο », αναφέρει το μήνυμα αποδοκιμασίας.

«Δεν μπορώ να καθίσω και να παρακολουθώ να γίνονται αυτά σε μία μεγάλη αμερικανική πόλη, την Μινεάπολις. Απόλυτη έλλειψη ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος ο Ριζοσπάστης Αριστερός Δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι θα οργανωθεί και θα επιβάλει έλεγχο στην πόλη είτε θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα κάνω σωστά την δουλειά...», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.