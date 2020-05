Life

Telly Awards: διεθνής αναγνώριση για τον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 απέσπασε στη Νέα Υόρκη 2 Βραβεία στον 41ο Διεθνή Διαγωνισμό Telly Awards, για το trailer της φετινής σεζόν της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, ο ΑΝΤ1 απέσπασε στη Νέα Υόρκη 2 Ασημένια Βραβεία στον 41ο Διεθνή Διαγωνισμό Telly Awards, για το trailer της φετινής σεζόν, 2019-2020, της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», με τον Γιώργο Παπαδάκη, στις κατηγορίες: TELEVISION: Best Art Direction και TELEVISION: Best Motion Graphics & Design. Τα Telly Awards ιδρύθηκαν το 1979 και καθιερώθηκαν ως κορυφαίος διεθνής διαγωνισμός, που επιβραβεύει τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, στην τηλεόραση και σε όλες τις πλατφόρμες. Με περισσότερες από 13.000 συμμετοχές από διακεκριμένους οργανισμούς media όπως το BBC, CBS, CNN, HBO, FOX, ESPN, Al Jazeera και άλλους, η βράβευση αυτή αποτελεί για τον ΑΝΤ1 μία εξαιρετικά σημαντική επιτυχία και αναγνώριση σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Marketing Director ANT1 TV, Ιωάννης Δριμυλής, δήλωσε: «Το συγκεκριμένο έργο έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από την In-house ομάδα δημιουργικού του Μarketing, ΑΝΤ1 Creative Services, στην κομβικής σημασίας εορταστική χρονιά των 30 Χρόνων λειτουργίας του ΑΝΤ1. Το γεγονός αυτό, κάνει ακόμα πιο σημαντική αυτή τη βράβευση, η οποία αποτελεί την αναγνώριση της προσπάθειας όλων μας, της υψηλής τεχνογνωσίας και του ταλέντου που διακρίνει την ομάδα του δημιουργικού του ΑΝΤ1. Mε την ίδια αφοσίωση και αγάπη για αυτό που κάνουμε, προχωράμε μπροστά δυνατά, με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη μας ως επαγγελματίες, στοχεύοντας σε ακόμα περισσότερες επιτυχίες». Δείτε το βραβευμένο έργο: Συντελεστές:

Marketing Director Ιωάννης Δριμυλής Marketing Manager Ολυμπία Τσαμασφύρα Marketing Supervisorς Κατερίνα Αλεβίζου Αλίκη Ρούλια ΑΝΤ1 Creative Services Head Creative / Art Director Σωκράτης Καραμανίδης Motion Design Παντελής Τσιαχρής Copywriters Μαρία Χρυσοστάλη Κατερίνα Βασιλοπούλου Video Editor / Sound Designer Μάνος Σπυριδάκης Producers Αγγελική Δαμάσκου Θέμις Κάβουρα Voice Over Artist Επιστήμη Μπινάζη