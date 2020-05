Παράξενα

Κοριτσάκι γεννήθηκε με δεύτερο στόμα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία σπάνια περίπτωση κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν γιατροί καθώς χειρούργησαν βρέφος, το οποίο είχε ένα πλήρες δεύτερο στόμα με δόντια, χείλη και γλώσσα!

Ένα κοριτσάκι έξι μηνών υποβλήθηκε πρόσφατα σε εγχείρηση για να αφαιρέσει το δεύτερο στόμα της, το οποίο ήταν πλήρες με χείλη, δόντια και γλώσσα.

Σύμφωνα με το ιατρικό περιοδικό BMJ, το δεύτερο αυτό στόμα εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε υπέρηχο κατά την 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και οι γιατροί πίστευαν ότι ήταν κύστη ή όγκος.

Ωστόσο, όταν το μωρό γεννήθηκε στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η «μάζα» 0,8 ιντσών ήταν στην πραγματικότητα ένα δεύτερο στόμα.

Το κοριτσάκι είναι ένα από τα 35 άτομα που έχουν καταγραφεί με διπροσωπία από το 1900. Σύμφωνα με την έκθεση, οι γιατροί δήλωσαν ότι το δεύτερο στόμα δεν είχε καμία σχέση με το κύριο στόμα.

Το μωρό μπορούσε να αναπνέει και να πίνει κανονικά, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το δεύτερο στόμα μερικές φορές παρήγαγε ένα διαυγές υγρό.

Οι γιατροί αποφάσισαν να κάνουν την χειρουργική επέμβαση ώστε το επιπλέον όργανο να αφαιρεθεί για να μπορεί το βρέφος να έχει μια φυσιολογική ζωή.

Τελικά, οι γιατροί το αφαίρεσαν (μύες, οστά και βλενογόννο) όταν το κορίτσι ήταν έξι μηνών, χωρίς να μείνει κάποιο μόνιμο πρόβλημα υγείας, εκτός από μια μικρή δυσκολία στην κινητικότητα του άνω χείλους και πρήξιμο.