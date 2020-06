Life

Ματ Σμιθ και Κλερ Φόι επιστρέφουν με... “αποστάσεις”

Οι δύο καλλιτέχνες ανεβαίνουν επι σκηνής, σε μια ξεχωριστή παράσταση, για καλό σκοπό.

Οι Ματ Σμιθ και Κλερ Φόι θα είναι πρωταγωνιστές μιας κοινωνικά απομακρυσμένης εκδοχής του θεατρικού έργου «Lungs» (Πνεύμονες) του Ντάνκαν Μακμίλαν για να συγκεντρώσουν χρήματα για το θέατρο Old Vic του Λονδίνου.

Οι ηθοποιοί, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στις δύο πρώτες σεζόν της σειράς «The Crown» ως βασίλισσα Ελισάβετ Β’ και πρίγκιπας Φίλιππος θα επιστρέψουν στο Old Vic σε λιγότερο από ένα χρόνο και θα επαναλάβουν τους ρόλους τους στο έργο του Ντάνκαν ΜακΜίλαν για παραστάσεις που θα προβάλλονται live από το διαδίκτυο τον επόμενο μήνα.

Οι ηθοποιοί θα ανέβουν στη σκηνή του θεάτρου που θα είναι κενό και οι θεατές θα παρακολουθούν την παράσταση από το σπίτι καταβάλλοντας αντίτιμο εισιτηρίου ως δωρεά για τη στήριξη του θεατρικού χώρου, ώστε να καταφέρει να επιβιώσει μετά την κρίση της πανδημίας.

«Εάν θέλουμε να βγούμε από αυτήν την κρίση απαιτείται επειγόντως σημαντική υποστήριξη που να προσφέρει συναρπαστική ψυχαγωγία και κοινωνικό όφελος» αναφέρεται σε ανακοίνωση του θεάτρου.

Με την παράσταση «Lungs» θα ξεκινήσει η σειρά «Old Vic: In Camera» του διάσημου θεάτρου, η οποία θα περιλαμβάνει γνωστούς ηθοποιούς σε πρόβες και αναγνώσεις θεατρικών έργων που θα μεταδίδονται μέσω διαδικτύου.

Πρόκειται για «ένα συναρπαστικό δημιουργικό πείραμα και επίσης ζωτικής σημασίας για την αναθέρμανση του box office τώρα που όλα τα συνήθη κανάλια εσόδων μας έχουν εξαλειφθεί εντελώς» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το θεατρικό έργο «Lungs» ακολουθεί ένα ζευγάρι, τους M και W, που σκέφτεται τις ηθικές συνέπειες του να έχουν παιδιά στην εποχή του πολιτικού χάους και της επικείμενης καταστροφής από την κλιματική αλλαγή.