ΔΕΔΔΗΕ: δήλωση βλάβης με ένα… κλικ

Πως μπορούν οι καταναλωτές να δηλώνουν online τη βλάβη τους, αλλά και να ενημερώνονται για την αποκατάσταση της.

Τη νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή για την online δήλωση βλάβης ηλεκτροδότησης με δυνατότητα ενημέρωσης με sms ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών του, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, οι καταναλωτές μπορούν επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.deddie.gr/PowerCutReportWebapp/index.html, είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε μέσω κινητής συσκευής (smartphone, tablet κλπ), να δηλώνουν περιστατικά που αφορούν προβλήματα στην ηλεκτροδότησή τους (διακοπή ηλεκτροδότησης, ηλεκτροδότηση υπό μη κανονική τάση, κ.λπ.).

Για τη δήλωση απαιτείται η καταχώριση από τον επισκέπτη της εφαρμογής του Αριθμού Παροχής (αναγράφεται σε εμφανές σημείο των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των Προμηθευτών), καθώς και ορισμένων προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου) και άλλων σχετικών πληροφοριών (αν ο επισκέπτης είναι ο συμβεβλημένος χρήστης της παροχής, ή εν γένει χρήστης της παροχής κ.λπ.).

Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των δεδομένων, ο χρήστης θα λάβει με sms ειδικό κωδικό για την πιστοποίηση του κινητού του (authentication pin) και ενημέρωση για την επιτυχημένη καταχώριση της αναγγελίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο ενημερωτικά sms, ένα για τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και ένα για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

Η νέα αναβαθμισμένη υπηρεσία, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΔΕΔΔΗΕ για τη διάθεση νέων mobile εφαρμογών που θα ενισχύσουν την online εξυπηρέτηση των πελατών του, υποστηρίζοντας το μεγαλύτερο εύρος των αναγκών τους.