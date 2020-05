Αθλητικά

Κρίσιμα παιχνίδια στη Γερμανία για Ευρώπη και υποβιβασμό

Πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα στα πρακτορεία ΟΠΑΠ για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Η Μπάγερν είναι αγκαλιά με το 8ο σερί πρωτάθλημα μετά τη νίκη της στο ντέρμπι με την Ντόρτμουντ. Τα υπόλοιπα μέτωπα όμως στην Bundesliga παραμένουν ανοιχτά. Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής περιλαμβάνει κρίσιμα παιχνίδια στις μάχες για τα εισιτήρια του Champions League και του Europa League και την αποφυγή του υποβιβασμού.

Σήμερα στις 21:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν.

Αύριο θα γίνουν πέντε παιχνίδια. Στις 16:30 θα ξεκινήσουν τα ματς Βόλφσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Μάιντζ-Χοφενχάιμ, Σάλκε-Βέρντερ Βρέμης, Χέρτα Βερολίνου-Άουγκσμπουργκ και στις 19:30 η αναμέτρηση Μπάγερν-Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Την Κυριακή, στις 16:30, θα γίνει η σέντρα στον αγώνα Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου και στις 19:00 στο παιχνίδι Πάντερμπορν-Ντόρτμουντ.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, στις 21:30, με τον αγώνα Κολωνία-Λειψία.

Ο νικητής των κόρνερ, η κόκκινη κάρτα, το γκολ στις καθυστερήσεις

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος ειδικών στοιχημάτων με περισσότερες από 200 επιλογές για κάθε αγώνα του γερμανικού πρωταθλήματος.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν στα πρακτορεία ΟΠΑΠ, μεταξύ άλλων στα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τον νικητή των κόρνερ, το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, την κόκκινη κάρτα, τον πρώτο και τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ.

Ειδικά στοιχήματα για τα κόρνερ και όλη την αγωνιστική

Το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε και ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με την νικήτρια των κόρνερ, τα Over/Under κόρνερ, τα συνολικά κόρνερ της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας, τα κόρνερ τριπλής επιλογής και τα Over/Under κόρνερ του πρώτου ημιχρόνου.

Πολλά ειδικά στοιχήματα προσφέρονται στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και συνολικά για την 29η αγωνιστική της Bundesliga, για τα γκολ που θα σημειωθούν στα 9 παιχνίδια, τα συνολικά γκολ του πρώτου ημιχρόνου, την ομάδα που θα πετύχει περισσότερα γκολ, το αν θα σκοράρουν ή όχι από 1 γκολ και οι 18 ομάδες, τα σύνολα των κόρνερ, κίτρινων και κόκκινων καρτών, πέναλτι, αυτογκόλ, οφσάιντ, γκολ στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου.

Κάνεις cash-out όπου κι αν βρίσκεσαι και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Σε όλα τα παιχνίδια της Bundesliga οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, με την ανανεωμένη εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.