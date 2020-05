Πολιτική

Οι χώρες που ανοίγουν τα σύνορά τους για τους τουρίστες

Η λίστα με τις 29 χώρες. Πώς διαμορφώθηκε. Πότε ανοίγουν τα σύνορά τους.

Ανακοινώνεται η λίστα με τις χώρες, που από τις 15 Ιουνίου, «ανοίγουν τα σύνορα» για τους τουρίστες, με αεροπορικές πτήσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η λίστα με τις 29 χώρες, διαμορφώθηκε ύστερα από μελέτη του επιδημιολογικού προφίλ των χωρών προέλευσης των τουριστών και αφού ελήφθησαν υπόψη οι χθεσινές ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροπορίας (EASA), καθώς και η σχετική εισήγηση της Eπιτροπής Λοιμωξιολόγων.

Στους επισκέπτες από τις παρακάτω χώρες θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος. Για όλες τις άλλες χώρες εξακολουθούν να ισχύουν οι υπάρχοντες κανόνες.

H λίστα, η οποία θα διευρυνθεί με αφετηρία την 1η Ιουλίου θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Σε κάθε περίπτωση, η επιδημιολογική παρακολούθηση και αξιολόγηση θα είναι συνεχής.

Αναλυτικά η λίστα των χωρών είναι η ακόλουθη:

Αλβανία, Αυστραλία, Αυστρία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ιαπωνία, Ισραήλ, Κίνα, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λίβανος, Λιθουανία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότια Κορέα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Φινλανδία.