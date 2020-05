Κοινωνία

Φίλης: Κατέθεσε στικάκι – απόδειξη για διαρροή προσωπικών δεδομένων καθηγητών-μαθητών

Σφοδρή αντιπαράθεση Νίκης Κεραμέως - Νίκου Φίλη, στη Βουλή, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα προσωπικά δεδομένα.

Αντιπαράθεση της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως και του Ν. Φίλη σημειώθηκε στη Βουλή με αφορμή την ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τα "προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διενέργεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης". «Αφήσατε το δημόσιο σχολείο "γυμνό" με ένα πανελλήνιο σχολικό δίκτυο που μπορούσε να φιλοξενήσει ταυτόχρονα 500 χρήστες όταν στην Ελλάδα έχουμε 1,4 εκατ. μαθητές», είπε η κ. Κεραμέως, με τον κ. Φίλη να ζητά διαβεβαίωση ότι δεν σημειώθηκε «διαρροή-παραβίαση προσωπικών δεδομένων μαθητών ή εκπαιδευτικών» κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

«Στραφήκαμε στην εταιρεία ΣΙΣΚΟ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα ενδυναμώνουμε το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο που υποχρηματοδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ", περνώντας από τον έναν server που βρήκαμε, σε δέκα δημόσια δίκτυα. Παράλληλα, υποβάλαμε αίτημα για ένα κεντρικό σύστημα υπολογιστικού νέφους που θα καλύψει όλες τις ανάγκες» υπογράμμισε η κ. Κεραμέως. Όσο για τα θέμα ασφάλειας, σημείωσε ότι η πλατφόρμα της ΣΙΣΚΟ παρέχει την υπηρεσία δωρεάν, δεν απαιτεί για τη σύνδεση ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή όνομα -παρά ένα ψευδώνυμο- , δεν κάνει καμία χρήση προσωπικών δεδομένων ενώ τηρείται η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Ο κ. Φίλης κατέθεσε στα πρακτικά μια αποσπώμενη μνήμη (USB) με στοιχεία, που συνέλεξε μέσω αναζήτησης στην Google και στη διεύθυνση - όπως είπε - "στατιστικά σύγχρονης και ασύγχρονης εκ αποστάσεως εκπαίδευσης". Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Παιδείας η έρευνα «μας έστειλε στο αρχείο, από το οποίο προκύπτει διαρροή προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών [..] Συγκεκριμένα, 2.024 εγγραφές εκατοντάδων εκπαιδευτικών με στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, τμήμα, μάθημα, αριθμός μαθητών που συμμετείχαν, διάρκεια μαθήματος, ημερομηνία, ώρα παραμονής στο τηλεμάθημα, και προσωπικές σημειώσεις ή παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών» ανέφερε ο κ. Φίλης.

Απαντώντας, η κ. Κεραμέως είπε πως για «οτιδήποτε υπάρχει και αφορά στην λειτουργία και στην διάπραξη αδικημάτων στο σχολικό περιβάλλον, είτε δια ζώσης είτε μη, υπάρχει ενημέρωση του υπουργείου. Θα εξετάσω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Προσωπικά δεν έχω λάβει τέτοια ενημέρωση σαν αυτή που καταθέτετε...».

Ωστόσο, η υπουργός Παιδείας επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εξαρχής δεν ήθελε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ότι ακόμα και τώρα που κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη συνολική αναβάθμιση του σχολείου από κάτω προς τα πάνω, «εσείς καλείτε σε συλλαλητήριο τους εκπαιδευτικούς, που (όμως) δεν σας ακολουθούν». «Πού να πείτε ότι είστε αντίθετοι με εργαστήρια δεξιοτήτων σε σχολείο, ότι είστε αντίθετοι στην ενίσχυση της πληροφορικής, των ξένων γλωσσών, στην αξιολόγηση», προσέθσε η κ. Κεραμέως.