Τεχνολογία - Επιστήμη

Ένα τσιρότο και ένα δαχτυλίδι για την διάγνωση του Covid-19

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού και πώς δημιουργήθηκαν οι δύο "έξυπνες" συσκευές που "ρίχνονται στην μάχη" της θωράκισης του πληθυσμού απο την εξάπλωση της επιδημίας

Δύο μικρές «έξυπνες» συσκευές που φοριούνται στο σώμα, ένα επίθεμα (τσιρότο) και ένα δαχτυλίδι χεριού, που ανέπτυξαν ερευνητές στη Νότια Κορέα και στις ΗΠΑ, αντίστοιχα, προορίζονται ως νέα «όπλα» για την έγκαιρη διάγνωση συμπτωμάτων της νόσου Covid-19.

Η νεοφυής (start-up) νοτιοκορεατική εταιρεία βιοτεχνολογίας UlikeKorea, που ειδικεύεται σε τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων, παρουσίασε ένα αυτοκόλλητο τετράγωνο επίθεμα με πλευρά περίπου πέντε εκατοστών, το οποίο προσκολλάται στο στήθος ενός ανθρώπου και παρακολουθεί ζωτικά σημάδια στον οργανισμό, όπως τη θερμοκρασία (πυρετό), τους παλμούς της καρδιάς, τυχόν βήχα κ.ά. Τα στοιχεία στέλνονται σε μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με τεχνητή νοημοσύνη και εξάγεται το συμπέρασμα κατά πόσο κάποιος έχει λοίμωξη από τον κορονοϊό SARS-CoV-2.

Επειδή τα στοιχεία μπορούν να σταλούν διαδικτυακά και στις υγειονομικές Αρχές, εάν το επίθεμα φοριέται από άτομο που βρίσκεται σε επιβεβλημένο 14ήμερο κατ' οίκον περιορισμό, οι Αρχές έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα για τυχόν εκδήλωση Covid-19. Η εταιρεία βρίσκεται, ήδη, σε συζητήσεις με τον κολοσσό SoftBank για διάθεση του προϊόντος στην παγκόσμια αγορά με τιμή περίπου 30 δολαρίων ανά επίθεμα. Προηγουμένως, όμως, το επίθεμα θα πρέπει να εγκριθεί από τη νοτιοκορεατική κυβέρνηση για ευρεία χρήση στη χώρα, η οποία τελευταία έχει γνωρίσει μία νέα έξαρση κρουσμάτων.

Στις ΗΠΑ, ερευνητές του Κολλεγίου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Atlantic της Φλόριντα παρουσίασαν τα σχέδιά τους για μία νέα φορετή (wearable) τεχνολογία, ένα «έξυπνο» ασημένιο δαχτυλίδι σαν χοντρή βέρα, με την ονομασία Oura, που θα φοριέται κανονικά στο δάχτυλο και θα παρακολουθεί τη θερμοκρασία του σώματος και άλλους δείκτες, με σκοπό να εντοπίζει έγκαιρα –με τη βοήθεια ειδικών αλγόριθμων- νέα περιστατικά Covid-19.

Το δαχτυλίδι θα συλλέγει, συνεχώς, στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και θα τροφοδοτεί μία σχετική ψηφιακή εφαρμογή. Η νέα συσκευή θα δοκιμαστεί επί 12 εβδομάδες σε περισσότερα από 2.000 άτομα.