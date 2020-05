Οικονομία

Κορονοϊός: η καραντίνα “εκτόξευσε” τις καταθέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ, αλλά και της ΕΚΤ, για τις καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Η καραντίνα αυξάνει τις καταθέσεις. 'Όπως προκύπτει τόσο από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και της ΕΚΤ, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών κατά το δίμηνο των έκτακτων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας, αυξήθηκαν σημαντικά. Στην Ελλάδα η αύξηση των καταθέσεων το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου άγγιξε τα 3 δισ. ευρώ (2,9226 δισ. ευρώ).

Η "παράπλευρη" αυτή θετική συνέπεια - για τις τράπεζες αλλά και το σύνολο της οικονομίας - του κορονοϊού έχει επισημανθεί τόσο από τον επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΤ Philip Lane, όσο και από το διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλαδος δείχνουν ότι τον Απρίλιο οι καταθέσεις από επιχειρήσεις και νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 1,584 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,341 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αποτέλεσμα ήταν ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής να αυξηθεί σε 7,1% από 6,5% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα οι καταθέσεις του Δημοσίου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασαν μείωση κατά 4,112 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2020, έναντι αύξησης κατά 2,304 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 0,3% από 0,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 3 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,702 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο στον Δημόσιο Τομέα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, ήταν θετική κατά 2,73 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,987 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 12% τον Απρίλιο από 3,8% τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2020, ήταν θετική κατά 265 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,856 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,1% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 3,9% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 456 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,651 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 5,6% από 6,1% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 28 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 20 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, η χρηματοδότηση των ιδιωτών ήταν αρνητική κατά 240 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 175 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.