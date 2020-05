Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: “Αλώνισαν” οι παιδόφιλοι στο διαδίκτυο στην καραντίνα

Τριπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στη διάρκεια του lockdown στις Φιλιππίνες.

Οι υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο τριπλασιάστηκαν στις Φιλιππίνες στη διάρκεια του lockdown λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, με τους ακτιβιστές να προειδοποιούν ότι τα περιοριστικά μέτρα υιοθετήθηκαν εξαιτίας της covid-19 κατέστησαν περισσότερα παιδιά ευάλωτα στην εκμετάλλευση από διακινητές και συγγενείς.

Η εξάπλωση του φτηνού και γρήγορου ίντερνετ καθώς και η αύξηση των κινητών τηλεφώνων τροφοδοτούν την κακοποίηση παιδιών μέσω του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, με τις οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών να θεωρούν τις Φιλιππίνες επίκεντρο του φαινομένου αυτού που είναι γνωστό ως cybersex trafficking.

Αξιωματούχοι και ακτιβιστές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί στη Μανίλα όπου το lockdown διαρκεί ήδη 11 εβδομάδες, το μεγαλύτερο διάστημα παγκοσμίως, καθώς οι οικογένειες προσπαθούν να κερδίσουν τα προς το ζην, ενώ τα παιδιά βρίσκονται εκτός σχολείου και περνούν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο.

“Τώρα που οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να μένουν στα σπίτια τους, πολλοί έχουν χάσει το εισόδημά τους”, σχολίασε η Εμελίν Βιγιάρ υφυπουργός Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων μιλώντας στο Thomson Reuters Foundation.

Από την 1η Μαρτίου ως τις 24 Μαΐου καταγράφηκαν 279.166 περιπτώσεις διαδικτυακής κακοποίησης ανηλίνων στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο χρησιμοποιεί στοιχεία του Εθνικού Κέντρου για παιδιά που αγνοούνται ή είναι θύματα εκμετάλλευσης.

Το ίδιο διάστημα το 2019 είχαν καταγραφεί 76.561 περιπτώσεις.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τους παρόχους ίντερνετ να εγκαταστήσουν λογισμικό που να απαγορεύει την πρόσβαση και τη διανομή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ωστόσο είναι δύσκολο να παταχθεί αυτού του είδους το έγκλημα καθώς συχνά εμπλέκονται μέλη της οικογένειας ή φίλοι, σύμφωνα με ακτιβιστές και αξιωματούχους.

“Πρόκειται για ένα έγκλημα που βασίζεται στην οικογένεια, κάτι που σημαίνει ότι το σπίτι είναι ένας χώρος εκμετάλλευσης, αντί για ένα ασφαλές μέρος”, επεσήμανε ο Σάμσον Ινοσένσιο, διευθυντής της Αποστολής Διεθνούς Δικαιοσύνης (IJM).

Στις επιχειρήσεις που υποστηρίζει η IJM στις Φιλιππίνες από το 2011 περισσότεροι από τους μισούς που συνελήφθησαν για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στο διαδίκτυο είναι γονείς, συγγενείς ή οικογενειακοί φίλοι.

“Το lockdown εμποδίζει τον εντοπισμό τους, καθώς τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στους δασκάλους τους ή σε άλλα μέλη της κοινότητας στους οποίους ενδεχομένως να αποκαλύψουν την κακοποίηση που υφίστανται ή οι οποίοι ίσως αναγνωρίσουν σημάδια” κακοποίησης, πρόσθεσε ο Ινοσένσιο.

Πρόσφατη έρευνα του IJM κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κακοποίηση ανηλίκων στο διαδίκτυο αυξήθηκε σημαντικά στις Φιλιππίνες από το 2014 ως το 2017.

Δικαστήριο των Φιλιπίννων καταδίκασε αυτή την εβδομάδα έναν Αμερικανό πολίτη που ζει στη χώρα, τον Ντέιβιντ Ντίκιν, σε ισόβια κάθειρξη για διακίνηση πορνογραφικού περιεχομένου με ανήλικους.

Εξάλλου η Europol ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ανησυχεί για την αύξηση των παιδοφιλικών ενεργειών, καθώς παρατήρησε περισσότερες αναζητήσεις σε παράνομους ιστότοπους και έκλεισε περισσότερες πλατφόρμες ανταλλαγής πορνογραφικού περιεχομένου με ανήλικους.

Η Unicef εκτιμά σε 1,8 εκατομμύριο τα παιδιά που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης κάθε χρόνο, όμως σε αυτά δεν περιλαμβάνονται όσα είναι θύματα cybersex trafficking.