Κοινωνία

Επιστρέφει στο εδώλιο ο ηθοποιός για τον βιασμό οδηγού ταξί

Ο ηθοποιός λίγες εβδομάδες μετά αθώωσή του βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα δίκη για τον βιασμό του 25χρονου οδηγού ταξί.

Επιστρέφει στο εδώλιο του κατηγορουμένου ο ηθοποιός Γιώργος Καρκάς προκειμένου να δικαστεί εκ νέου για το βιασμό του 25χρονου οδηγού ταξί, μετά την έφεση κατά της απόφασης αθώωσης του που άσκησε η εισαγγελέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας εφετών, Αρετή Σκαφίδα, φέρεται να άσκησε έφεση κατά της απόφασης αθώωσης του ηθοποιού, η οποία είχε ληφθεί κατά πλειοψηφία (4 -3).

Η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την αθώωση του ηθοποιού λόγω αμφιβολιών και στο πλευρό της τάχθηκαν οι 4 ένορκοι που οδήγησαν την ζυγαριά υπέρ της αθώωσης του. Μειοψήφησαν οι τρεις τακτικοί δικαστές, που έκριναν ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για τον βιασμό του οδηγού ταξί.

Πλέον μετά την άσκηση έφεσης αναμένεται ο Γιωργος Καρκας να καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας.