Χειροπέδες στον διαιτητή του ΠΑΟΚ - ΠΑΟ

Σαν "βόμβα" έσκασε η είδηση ότι συνελήφθη ο ρέφερι του ΠΑΟΚ - ΠΑΟ για πορνεία και ναρκωτικά.

Ο Σλάβκο Βίντσιτς, ο διαιτητής που είχε διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (2-2), τον Νοέμβριο του 2019, που ξεπέρασε τα 100 λεπτά σε διάρκεια, φέρεται να συνελήφθη στη Βοσνία για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών και πορνείας!

Ο 40χρονος Σλοβένος διαιτητής που φέτος είχε «σφυρίξει» και το ματς της Γκενκ με τη Λίβερπουλ και συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές για τα ματς του Champions League και του Europa League, σύμφωνα με το 24Sata, συνελήφθη.

Ο λόγος είναι η συμμετοχή του σε κύκλωμα ναρκωτικών και πορνείας, ενώ, στο σημείο όπου τον εντόπισαν οι Αρχές, υπήρχαν 9 γυναίκες, 26 άντρες, όπλα και κοκαΐνη. Ο Βίντσιτς βρέθηκε σε βίλα οργίων στην Μπιεγέλινα της Βοσνίας.

Η Αστυνομία είχε βάλει στο "μάτι" τη διοργανώτρια των «πάρτι», Τιγιάνα Μαξίμοβιτς, η οποία προσπάθησε να περάσει τα σύνορα και να διαφύγει μέσω του ποταμού Ντρίνα.