Κόντρα Κεραμέως - Φίλη για το στικάκι

Η «διαρροή προσωπικών δεδομένων» και το «πρωτοφανές φιάσκο»…

Δεύτερος “γύρος” στην κόντρα Κεραμέως – Φίλη, με αφορμή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση...

«Διαρροή-παραβίαση προσωπικών δεδομένων μαθητών ή εκπαιδευτικών» κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατήγγειλε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας στα πρακτικά και σχετικό USB, προκαλώντας την αντίδραση της υπουργού Παιδείας, η οποία, πάντως. δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει την καταγγελία.

Αργότερα το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας «πρωτοφανές φιάσκο» και «άνευ προηγουμένου κοροϊδία της Εθνικής Αντιπροσωπείας» την καταγγελία του Νίκου Φίλη.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, «το περίφημο "στικάκι" του κ. Φίλη, περιείχε ένα αρχείο εις διπλούν, σε μορφή excel και pdf, με καταγραφή στατιστικών στοιχείων από τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα οποία εντοπίζονται στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα σε blog υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Το υπουργείο δηλώνει πως, «παρά τη δημόσια τοποθέτηση του κ. Φίλη για την οποία κρίνεται και ο ίδιος και το κόμμα του από τους Έλληνες πολίτες»,

- Πρώτον, δεν πρόκειται για καμία διαρροή δεδομένων. Τα στοιχεία έχουν καταχωριστεί οικειοθελώς από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και χρησιμεύουν, εν γνώσει τους, ως οδηγός για την καταχώριση στοιχείων από τους συναδέλφους τους.

- Δεύτερον, τα αρχεία δεν περιλαμβάνουν κανένα προσωπικό δεδομένο μαθητών.

- Τρίτον, καταγράφονται μόνο αριθμητικά, μη προσωπικά, αποτελέσματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο συνολικοί αριθμοί μαθητών που συμμετείχαν σε συνεδρίες, ποσοστό συμμετοχής, διάρκεια σε λεπτά κτλ.

«Καταρρέουν, συνεπώς, με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο οι ισχυρισμοί του κ. Φίλη περί διαρροής και περί δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων μαθητών.

Περιμέναμε ότι θα διαψευσθούν παταγωδώς οι δήθεν αποκαλύψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία εξ αρχής εναντιώθηκε σε κάθε μορφής εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αντιπροτείνοντας το απόλυτο σκοτάδι για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Είναι αυταπόδεικτο ότι για κάθε λύση ψάχνουν ένα πρόβλημα, για κάθε πρόοδο αναζητούν έναν ανύπαρκτο εχθρό. Αλλά ότι - άθελα ή εσκεμμένα - συγχέουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων με την οικειοθελή ανάρτηση στατιστικών στοιχείων, αυτό δεν το περιμέναμε», καταλήγει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.