Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βροχές και καταιγίδες μας «αποχαιρετά» ο άστατος Μάϊος. Οδηγίες από ειδικούς προς τους καλλιεργητές.

Με βροχές και καταιγίδες μας «αποχαιρετά» ο άστατος Μάϊος.

Με περισσότερα αστραπόβροντα έρχεται η τελευταία του Κυριακή, αλλά και ο Ιούνιος, από ότι φαίνεται τις πρώτες του τουλάχιστον μέρες, θα ακολουθήσει την συμπεριφορά του προκατόχου του. Υπομονή!!

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 6 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στα Κεντρικά από 8 έως 24 και Νοτιότερα από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το Ωΐδιο στο αμπέλι.

Κατά την περίοδο της άνθησης το αμπέλι παρουσιάζει την μεγαλύτερη ευαισθησία στις προσβολές του ωϊδίου. Οι αμπελουργοί θα πρέπει να επισκοπούν τον αμπελώνα τακτικά κάθε εβδομάδα και σε περίπτωση προσβολής να συλλέγουν και να καταστρέφουν τους προσβεβλημένους βλαστούς.

Να γίνει υποχρεωτικά ψεκασμός με διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα εναντίον του ωϊδίου με επανάληψή του στο 80% της άνθησης και στο στάδιο των ραγών με μέγεθος 2 mm – τσαμπιά αρχίζουν να γέρνουν. Αν χρησιμοποιηθούν σκευάσματα επαφής όπως το θείο θα πρέπει αντί των τριών υποχρεωτικών ψεκασμών να γίνουν 6 εφαρμογές, οι τρεις στα στάδια που περιγράφονται και οι άλλες τρείς ενδιάμεσα. Η καταπολέμηση του ωϊδίου μπορεί να συνδυαστεί με αυτή του περονοσπόρου.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: