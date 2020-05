Κοινωνία

Τροχαία: Νέα επιχείρηση για να μπει... “φρένο” στις κόντρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα εξόρμηση της Τροχαίας σε περιοχές της Αττικής. Βεβαιώθηκαν δεκάδες παραβάσεις.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων και λοιπών επικίνδυνων παραβάσεων, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε, το βράδυ της 27ης Μαΐου, ειδική εξόρμηση στην περιοχή της Πετρούπολης, του Γαλατσίου και στην πλατεία Λυκαβηττού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), πραγματοποίησαν τροχονομικούς ελέγχους οδηγών και οχημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν οι 91 ακόλουθες παραβάσεις:

37 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

8 για θόρυβο,

6 για φιμέ ανεμοθώρακες

5 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

4 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

3 για στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

2 να μη φέρει πινακίδα,

1 για δυσδιάκριτη πινακίδα,

1 για παράβαση ερυθρού σηματοδότη,

1 για επικίνδυνους ελιγμούς,

23 λοιπές παραβάσεις.



Επιπλέον αφαιρέθηκαν:

32 άδειες ικανότητας οδήγησης,

24 άδειες κυκλοφορίας και

32 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας

Ακινητοποιήθηκαν 5 οχήματα και 1 όχημα μεταφέρθηκε με γερανό.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής.»