ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Eπιπλέον δρομολόγια και προσφορές από 1ης Ιουνίου

Ποιες αμαξοστοιχίες επανακυκλοφορούν. Προσφορές σε επιλεγμένα δρομολόγια…

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε συνέχεια της σταδιακής επαναφοράς των δρομολογίων, μετά την χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις, ανακοινώνει την επανακυκλοφορία επιπλέον αμαξοστοιχιών στο δίκτυό της.

Παράλληλα, επιβραβεύει τους επιβάτες που επιλέγουν το τρένο για τις μετακινήσεις τους, με μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα δρομολόγια.

Από τη Δευτέρα 1.06.2020, επανακυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες IC54 και IC55 στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, αυξάνοντας τον αριθμό των δρομολογίων σε 5 ζεύγη ανά κατεύθυνση.

Επίσης, επανακυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες 884 και 885 στο τμήμα Αθήνα-Καλαμπάκα-Αθήνα.

Επιπλέον, στο τμήμα του Προαστιακού Θεσσαλονίκης- Λάρισας θα κυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες 1591-1592-1597-1598-1590-1593-1594-1599-2593-2594-2597-3590-2592-2595-2596-2599 και στο τμήμα Λάρισα-Βόλος, οι αμαξοστοιχίες 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 2571, 2575, 1572, 1574, 1576, 1578, 2570, 2572, 2576.

Στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο επανέρχονται οι αμαξοστοιχίες 1682, 1683, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Σε πλήρη λειτουργία τίθενται και τα τουριστικά δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτό-Καλάβρυτα, καθώς και το Τραινάκι του Πηλίου Άνω Λεχώνια-Μηλιές.

Τέλος, επανέρχονται όλα τα δρομολόγια στη λεωφορειακή γραμμή Κιάτο-Πάτρα, καθώς και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Πάτρας.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ευχαριστεί το επιβατικό κοινό, που παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, συνεχίζει να δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του. Η πληρότητα των δρομολογίων, ακόμα και στο 50% των διαθέσιμων θέσεων, αποτελεί κινητήριο δύναμη για το έργο μας τονίζει η εταιρεία και δεσμεύεται να μεριμνά προκειμένου όλοι οι επιβάτες της να συνεχίσουν να απολαμβάνουν ένα ευχάριστο ταξίδι με ασφάλεια.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, οι αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις προστασίας για την υγεία και την ασφάλειά τους, καθώς και για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Το προσωπικό μας χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό,

Υπάρχουν σημεία με αντισηπτικό σε κάθε βαγόνι όλων των αμαξοστοιχιών

Υπάρχει συνεχής εισροή φρέσκου αέρα σε όλες τις αμαξοστοιχίες

Γίνεται διαρκής αλλαγή φίλτρων αέρος σε όλες τις αμαξοστοιχίες

Γίνεται καθημερινή απολύμανση όλων των αμαξοστοιχιών

Υπάρχει έλεγχος για την αποφυγή συγχρωτισμού

Όλα τα εισιτήρια μας εκδίδονται και ηλεκτρονικά

Υπάρχει ειδική σήμανση εντός των συρμών, για την υπενθύμιση της αναγκαιότητας τήρησης της απόστασης.