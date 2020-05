Οικονομία

Σταϊκούρας: Διαχειριζόμαστε πόρους με προνοητικότητα και σύνεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φάσεις που διαρθρώθηκε και διαρθρώνεται ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου, από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών.

«Πιστεύω ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Άλλωστε μέχρι σήμερα έχουμε αποδείξει ότι με πίστη στις δυνάμεις μας, σκληρή δουλειά, ενότητα, αλληλεγγύη και συντεταγμένη δράση, ξέρουμε και μπορούμε να υπερνικούμε τις δυσκολίες», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας νωρίτερα στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις φάσεις που διαρθρώθηκε και διαρθρώνεται ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου, από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης με τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών, τα μέτρα για τη στήριξη του ΕΣΥ, το δίχτυ ασφαλείας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, τα μέτρα για την επάνοδο στην οικονομική κανονικότητα αλλά και τα μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας.

«Από το φθινόπωρο, θα αποκτούμε περισσότερες δυνατότητες να δρομολογήσουμε πολιτικές με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, με νέες στρατηγικές δομικής βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας», είπε ο υπουργός Οικονομικών και αναφέρθηκε στην «πρόσφατη φιλόδοξη και ρεαλιστική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης». Είναι μια πρόταση εμβληματική, είπε, με ισχυρό χρηματοδοτικό αποτύπωμα, ευθυγραμμισμένη με το μέγεθος των δυσκολιών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Την χαρακτήρισε επίσης πρόταση δίκαιη διότι, όπως τόνισε, στηρίζεται σε κοινό δανεισμό, εισάγοντας την έννοια της αμοιβαιοποίησης του ευρωπαϊκού χρέους, πρόταση ορθολογική γιατί κινείται περισσότερο στη λογική των επιδοτήσεων έναντι των δανείων, πρόταση αναπτυξιακή διότι δίνει προτεραιότητες σε τομείς που αποτελούν και προτεραιότητες του σχεδίου της κυβέρνησης.

Επισήμανε εξάλλου ότι πρόκειται και για μια πρόταση που δίνει ευελιξία σε κάθε χώρα να επιλέξει εκείνη τις πολιτικές που προτιμά. «Από τη δική μας πλευρά, την κυβερνητική πλευρά, αλλά και από όλα τα κόμματα απαιτείται σχέδιο, σύνεση και υπευθυνότητα στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων, ώστε αυτά να αξιοποιηθούν, κατά τον βέλτιστο τρόπο για να διαχειριστούμε την υγειονομική κρίση, να εμπλουτίσουμε την εθνική στρατηγική ανασυγκρότησης της οικονομίας, και να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε επίσης ότι, σε αυτή την κατεύθυνση, με τροπολογία προβλέπεται η δημιουργία διεθνούς επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς, για την ανάπτυξη της καινοτομίας. «Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει απτά οφέλη για την ελληνική οικονομία καθώς θα αναβαθμίσει ολόκληρη την περιοχή της Β. Ελλάδας και θα προσελκύσει εγχώριες και ξένες επενδύσεις», είπε ο υπουργός Οικονομικών και ανακοίνωσε ότι παρέχεται κατά κυριότητα στην ΑΕ Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης που συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα για τη δημιουργία ενός διεθνούς εμβέλειας Τεχνολογικού Πάρκου. Έπειτα από ενέργειες της σημερινής κυβέρνησης, το συγκεκριμένο ακίνητο μεταβιβάστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στο Ελληνικό Δημόσιο, στο υπουργείο Οικονομικών.

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται πόρους με προνοητικότητα και σύνεση, και είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει, στον βέλτιστο βαθμό και την κατάλληλη στιγμή τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το SURE. Επίσης ότι δανείζεται επιτυχώς από τις αγορές, παρά το δυσμενές περιβάλλον, και διεκδικεί δραστικές χρηματοδοτικές λύσεις, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Το οικονομικό επιτελείο οικοδομεί πάνω στο ενισχυμένο κεφάλαιο αξιοπιστίας, εντός και εκτός Ελλάδας, επενδύει στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πολίτες, λειτουργεί με αίσθημα αλληλεγγύης, κατανέμοντας δίκαια τα βάρη της κρίσης, με το κράτος να λαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για ισχυρή ανάκαμψη την επόμενη χρονιά. Συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις για τη γρήγορη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, προσδοκά ότι επιχειρήσεις και πολίτες θα αξιοποιήσουν, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα την κρατική στήριξη και θα αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης», είπε ο υπουργός.