Κοινωνία

Ασθενής τραυμάτισε σοβαρά γιατρό

Νοσηλευόμενος σε ψυχιατρική κλινική επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε γιατρό.

Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Παύλου Μελά.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο φερόμενος ως δράστης ο οποίος νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική της πόλης, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος 58χρονου γιατρού, τραυματίζοντάς τον και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από υπαλλήλους της κλινικής.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σε βάρος του 52χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πηγή: thestival.gr