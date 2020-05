Πολιτική

Μητσοτάκης σε εργαζόμενους: Μπορούμε να μετριάσουμε την επίπτωση της ύφεσης

Τηλεδιάσκεψη με εργαζόμενους διάφορων κλάδων είχε ο Πρωθυπουργός.

Τηλεδιάσκεψη με εργαζόμενους διάφορων κλάδων, με αντικείμενο τη νέα πραγματικότητα που προκάλεσε η πανδημία στους χώρους της οικονομίας και της απασχόλησης, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει, από προσωπικά βιώματα που αφηγήθηκαν οι εργαζόμενοι, τη θετική επίδραση που είχαν οι αλλεπάλληλες δέσμες μέτρων που υλοποίησε η κυβέρνηση για την προστασία της απασχόλησης.

Τόνισε ότι πάγιος και κύριος στόχος της κυβέρνησης είναι η διαφύλαξη θέσεων εργασίας, η διατήρηση των εισοδημάτων, η στήριξη των ανέργων αλλά και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας, στο πλαίσιο της στρατηγικής που προτάσσει την επιδότηση της εργασίας από την παροχή βοηθημάτων ανεργίας.

«Από την πρώτη στιγμή, το πρώτο μου μέλημα ήταν πώς θα στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας, πώς θα μειώσουμε -στο μέτρο του δυνατού- τις απολύσεις, πώς θα στηρίξουμε το εισόδημα των εργαζόμενων οι οποίοι δεν είχαν αντικείμενο εργασίας, πώς θα στηρίξουμε τους ανέργους. Πώς θα δώσουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το χρονικό διάστημα αυτό το οποίο μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας για να βελτιώσουμε τις δεξιότητες του στελεχιακού μας δυναμικού, του εργατικού μας δυναμικού», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός προσέθεσε ότι υπάρχει περιθώριο περιορισμού των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας φέτος, αλλά και θεμελίωσης των προϋποθέσεων για δυναμική ανάκαμψη το επόμενο έτος. «Πιστεύω ειλικρινά ότι έχουμε κάθε δυνατότητα, με τις παρεμβάσεις μας, να μετριάσουμε την επίπτωση της ύφεσης -αυτό προσπαθούμε να κάνουμε- και ταυτόχρονα να βάλουμε τις βάσεις για μία δυναμική ανάπτυξη το 2021», είπε.

Η συζήτηση στράφηκε επανειλημμένα στην εμπειρία της τηλεργασίας και στη δυνατότητα αξιοποίησης της εξ αποστάσεως απασχόλησης, δίχως αναθεώρηση των εργασιακών σχέσεων, μετά τη λήξη της υγειονομικής κρίσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εμπειρία όσων έχουν μικρά παιδιά και δούλευαν από το σπίτι, ειδικά τις εργαζόμενες μητέρες, και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τηλεργασία. Επισημάνθηκε ακόμα ότι -με βάση την εμπειρία των συμμετεχόντων- η εργασία από το σπίτι δεν επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα, ειδικά αφότου αποκτηθεί οικειότητα με τα ψηφιακά εργαλεία.

«Αν πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει μόνιμα μετά τον κορονοϊό είναι ότι θα έχουμε δυνατότητα να δουλεύουμε περισσότερο από άλλους χώρους πλην γραφείου, κυρίως από το σπίτι. Αυτό καθιερώθηκε πια ως μία πρακτική η οποία δοκιμάστηκε στην πράξη, λύνει πολλά προβλήματα, διευκολύνει εργαζόμενους, επιχειρήσεις, κυρίως γυναίκες οι οποίες έχουν μικρότερα παιδιά», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Σημειώθηκε παράλληλα η χρησιμότητα της άδειας ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς, ενώ εξετάσθηκαν οι ανάγκες των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναβεβαιώνει ότι θα υπάρξει παρέμβαση για μείωση της προκαταβολής φόρου.

Στάθηκε ακόμα στην ανάγκη να επικοινωνούνται ξεκάθαρα στην αγορά οι μακροπρόθεσμες φορολογικές πολιτικές της κυβέρνησης, ώστε τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις να έχουν την ορατότητα που απαιτείται ώστε να καταρτίσουν τα σχέδιά τους. Αναφερόμενος, ως παράδειγμα, στον χώρο των μετακινήσεων, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα υποστηρίξει οχήματα χαμηλών εκπομπών και την προοδευτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αυτήν την συζήτηση. Προέρχεστε όλοι από διαφορετικούς χώρους της εργασίας και θα ήθελα πραγματικά να μιλήσω πολύ λιγότερο και να ακούσω τις δικές σας ανησυχίες, τους δικούς σας προβληματισμούς.

Όπως ξέρετε περνάμε μία πολύ δύσκολη περίοδο. Έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση με επιτυχία και αυτό το πιστωνόμαστε όλοι και αναβαθμίζει και την αξιοπιστία της χώρας μας. Αλλά ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή, το πρώτο μου μέλημα ήταν πώς θα στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας, πώς θα μειώσουμε -στο μέτρο του δυνατού- τις απολύσεις, πώς θα στηρίξουμε το εισόδημα των εργαζόμενων οι οποίοι δεν είχαν αντικείμενο εργασίας, πώς θα στηρίξουμε τους ανέργους. Πώς θα δώσουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το χρονικό διάστημα αυτό το οποίο μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας για να βελτιώσουμε τις δεξιότητες του στελεχιακού μας δυναμικού, του εργατικού μας δυναμικού.

Και βέβαια πώς θα περάσουμε από εδώ που είμαστε σήμερα στην επόμενη φάση. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή σημαντικές διατάξεις ως προς τη δυνατότητα που δίνουμε στις επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιούν με μεγαλύτερη ευελιξία το εργατικό τους δυναμικό, αλλά ταυτόχρονα έρχεται το κράτος και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς από την ενδεχόμενη μείωση του εισοδήματος.

Και βέβαια μας απασχολεί από τώρα ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας για το πώς μπορούμε να επανέλθουμε σε μία γρήγορη τροχιά ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε καινούργιες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες θα δημιουργηθούν πρωτίστως μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις και εκεί βέβαια έρχεται και η Ευρώπη με ένα πολύ μεγάλο πακέτο να στηρίξει για την επόμενη τριετία αυτήν την προσπάθεια.

Αλλά το πρώτο μας μέλημα αυτήν τη στιγμή είναι να απορροφήσουμε τους κραδασμούς. Και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επώδυνη η τραυματική περίοδος που έχουμε μπροστά μας, μέχρι να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία.

Για αυτό και ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να ακούσω από τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά τις δικές σας εμπειρίες, πώς βιώσατε εσείς αυτή την κρίση, τι παραπάνω θα θέλατε, τι παραπάνω θα περιμέναμε από το κράτος να κάνει. Νομίζω ότι θα είναι μία χρήσιμη συζήτηση σίγουρα και για μένα, αλλά πιστεύω και για εσάς».

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος η Ελίνα Βασιλοπούλου, εργαζόμενη μητέρα η οποία έλαβε άδεια ειδικού σκοπού και αξιοποιεί την τηλεργασία, η Ρένα Πιερρακάκου, μακροχρόνια άνεργη που έχει λάβει το ανάλογο επίδομα, η Μαρία Ρίζου, ιδιωτική υπάλληλος που είχε τεθεί σε αναστολή εργασίας και ενισχύθηκε με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ο Κωνσταντίνος Μουμούρης, στέλεχος που συνέχισε να εργάζεται εξ αποστάσεως, ο Νεκτάριος Μανάτος, σύμβουλος επιχειρήσεων που έλαβε το βοήθημα για τους επιστήμονες, η Αμάντα Χούσα, αυτοαπασχολούμενη η οποία έλαβε την αποζημίωση ειδικού σκοπού, και ο επιτηδευματίας Νίκος Καραπετσιάνης. Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, και η Γενική Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη.