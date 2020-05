Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Σε θετική κατεύθυνση η πρόταση της Κομισιόν

Πανελλαδική εξόρμηση για το πρόγραμμα "Μένουμε Όρθιοι" αποφάσισε το ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ.

Θετικά αποτιμά το ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση της Κομισιόν για το πακέτο ενίσχυσης των κρατών-μελών της Ε.Ε., επισημαίνοντας πως δικαιώνει και τις διαχρονικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη για την οικονομική πολιτική της Ένωσης και τη νέα αρχιτεκτονική της.

Παράλληλα, το Πολιτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διεξαγωγή μεγάλης πανελλαδικής εξόρμησης για το πρόγραμμα “Μένουμε Όρθιοι”, με ημερομηνία εκκίνησης την Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ:

«Συνεδρίασε σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία υπό τον Πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν όλες οι τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την πολιτική συγκυρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πολιτικό Συμβούλιο συζήτησε εκτενώς την πρόταση της Κομισιόν για το πακέτο ενίσχυσης των κρατών-μελών της Ε.Ε., επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια πρόταση σε θετική κατεύθυνση που δικαιώνει τις διαχρονικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη για την οικονομική πολιτική της Ένωσης και τη νέα αρχιτεκτονική της, μακριά από τις ιδεοληψίες περί λιτότητας και την νεοφιλελεύθερη ακαμψία των χρόνων των μνημονίων που πλήρωσε ακριβά η χώρα μας.

Το Πολιτικό Συμβούλιο εκτιμά ότι οι νέες συνθήκες που προέκυψαν από την κρίση της πανδημίας φέρνουν στην επιφάνεια την ανάγκη για μια ριζική αλλαγή των ασκούμενων πολιτικών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι μόνο οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να δώσουν πειστικές για τις κοινωνικές ανάγκες απαντήσεις. Όχι με επιστροφή στο παρελθόν, αλλά με σύγχρονες προτεραιότητες και ανάγκες που θέτουν οι νέες συνθήκες. Ταυτόχρονα, επισημαίνει πως η κρίση φέρνει και αξιακή αναδιάταξη, καθώς θέτει σε ριζική αμφισβήτηση τα νεοφιλελεύθερα δόγματα που εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του.

Αναφορικά με το πρόγραμμα “Μένουμε Όρθιοι”, το Πολιτικό Συμβούλιο τονίζει πως πρόκειται για ένα πλήρες σχέδιο το οποίο απαντά σε όλες τις άμεσες ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας, την ίδια στιγμή, θέτει τις βάσεις για το συνολικό πρόγραμμα του κόμματος. Προκειμένου το πρόγραμμα αυτό να γίνει γνωστό σε όλες του τις διαστάσεις, το Πολιτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διεξαγωγή μεγάλης πανελλαδικής εξόρμησης με ημερομηνία εκκίνησης την Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Το Πολιτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση και την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος, το Πολιτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας διεύρυνσης και την ενίσχυση της καμπάνιας εγγραφής νέων μελών. Σε σχέση με τις διαδικασίες για το Συνέδριο του κόμματος, οι οποίες πάγωσαν λόγω της πανδημίας, το Π.Σ. αποφάσισε ότι αυτές θα επανεκκινήσουν το προσεχές διάστημα, μόλις οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν».