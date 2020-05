Κοινωνία

“Θρίλερ” με γυναίκα που έχει εξαφανιστεί δυο χρόνια

Σοκάρουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συνελήφθη ένας άνδρας. Πως έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές δυο χρόνια μετά.

Την άκρη του νήματος σε υπόθεση εξαφάνισης 40χρονης τοξικομανούς στη Θεσσαλονίκη, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από τον Δεκέμβριο του 2018, αναζητούν οι διωκτικές αρχές της πόλης που φαίνεται να καταλήγουν στην εκδοχή ότι η γυναίκα έπεσε θύμα δολοφονίας από 38χρονο.

Ο ελληνικής καταγωγής άνδρας που φέρεται να είναι επίσης τοξικομανής κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο σε εκτέλεση εντάλματος που εκδόθηκε εις βάρος του για «ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» και την επόμενη εβδομάδα θα οδηγηθεί ενώπιον τακτικής ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί.

Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση λίγο καιρό μετά την εξαφάνιση της γυναίκας. Η ίδια ζούσε μόνη της στην Σταυρούπολη αλλά ουδέποτε αναζητήθηκε από συγγενείς της. Γείτονάς της -που είναι αστυνομικός- παρατήρησε ότι είχε αρκετό διάστημα να την δει, γεγονός που του προκάλεσε εντύπωση οπότε απευθύνθηκε στις αρμόδιες Αρχές.

Υπό αυτές τις συνθήκες ξεκίνησαν έρευνες και στο πλαίσιο αυτό έγινε άρση του τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου της γυναίκας. Από το υλικό που συγκεντρώθηκε βρέθηκε στο «κάδρο» των Αρχών ο 38χρονος που κρίθηκε ως ύποπτος για την υπόθεση.

Ο ίδιος εξεταζόμενος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης φαίνεται αρχικά πως προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές ισχυριζόμενος ότι η 40χρονη ταξίδεψε στο εξωτερικό, ενώ την ίδια ώρα εμφανίζεται να κάνει συναλλαγές με τις κάρτες της, και μέσω του Διαδικτύου να αναζητεί πληροφορίες για το «τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα όταν πεθαίνει» και στοιχεία «για τη σήψη ενός πτώματος» κ.ά., όπως περιγράφεται στην εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.

Καθώς ο κλοιός άρχισε να σφίγγει γύρω από το πρόσωπό του, ο ίδιος κατόπιν νέας εξέτασης υποστήριξε ότι έπειτα από ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών (κοκαϊνης) που έκανε μαζί της, την πέταξε αναίσθητη σε κάδο με μπάζα όπου την άφησε να πεθάνει.

Ο παραπάνω ισχυρισμός όμως -σύμφωνα με δικαστικές πηγές- κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και το ενδεχόμενο που ερευνάται βάσει του προανακριτικού υλικού είναι ο 38χρονος να σκότωσε πρώτα την γυναίκα και στη συνέχεια έκαψε το πτώμα, προκειμένου να εξαφανίσει κάθε ίχνος της. Προς την κατεύθυνση αυτή έγινε έρευνα για μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος που φέρεται να αγόρασε σε διάστημα που συμπίπτει χρονικά με την εξαφάνιση.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο στο σπίτι του στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο. Την ίδια ώρα ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών Γιώργος Νούλης απήγγειλε την εις βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εκδόθηκε ένταλμα από την ανακρίτρια βάσει του οποίου κρατείται για να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιόν της.