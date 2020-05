Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ημερήσιο ρεκόρ θανάτων στη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μόσχα είναι η κύρια εστία της θανατηφόρας επιδημίας...

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι 232 θάνατοι από τον νέο κορονοϊό καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, ένα ημερήσιο ρεκόρ που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θανάτων στους 4.374.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, επιβεβαιώθηκαν 8.572 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 387.623, που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία.

Στο μεταξύ, ο δήμος της Μόσχας ανακοίνωσε λεπτομερή στοιχεία για τη θνησιμότητα, αποδίδοντας 636 θανάτους του Απριλίου απευθείας στον νέο κορονοϊό και εντοπίζοντας άλλους 925 στους οποίους αυτός θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας, δίνοντας διευκρινίσεις με φόντο κατηγορίες για χειραγώγηση στοιχείων.

Η ρωσική πρωτεύουσα, κύρια εστία της επιδημίας στη Ρωσία, αναθεώρησε ελαφρώς προς τα κάτω, από 639 σε 636, τον αριθμό των θανάτων που προκλήθηκαν απευθείας από την ασθένεια Covid-19. Μόνο αυτοί οι θάνατοι υπολογίζονται στην επίσημη καταμέτρηση των θανάτων που οφείλονται στην επιδημία.

Η διεύθυνση Υγείας της Μόσχας απαρίθμησε ωστόσο για πρώτη φορά λεπτομερώς τους θανάτους στους οποίους ο κορονοϊός εκτιμάται πως είναι μία από τις αιτίες που τους προκάλεσαν.

Έτσι, 756 επιπλέον άνθρωποι που είχαν βρεθεί θετικοί στον νέο κορονοϊό πέθαναν στη Μόσχα αλλά από τις συνέπειες μιας άλλης ασθένειας, όπως προκύπτει από τις νεκροψίες. Σε 360 περιπτώσεις, η Covid-19 θεωρείται ότι «είχε πολύ πιθανόν μια σημαντική επίδραση στην κύρια ασθένεια και στις επιπλοκές της που προκάλεσαν τον θάνατο».

Πάντα έπειτα από νεκροψία, 169 άνθρωποι, που είχαν βρεθεί αρνητικοί στον νέο κορονοίό όσο ήταν εν ζωή και μετά τον θάνατό τους, υπάρχουν τώρα υποψίες ότι πέθαναν από Covid-19.

Έτσι, συνολικά, ο θάνατος 1.561 ανθρώπων συνδέεται με τον νέο κορονοϊό στη Μόσχα.

Η Ρωσία κατηγορήθηκε από ΜΜΕ και επικριτές ότι αλλοιώνει τα ποσοστά θνητότητας, κάτι που εξηγεί γιατί καταγράφει λίγο πάνω από 4.000 θανάτους, πολύ λιγότερους απ΄ό,τι η δυτική Ευρώπη.

Οι ρωσικές αρχές απέρριψαν τις κατηγορίες αυτές υποστηρίζοντας ότι έλεγαν πάντα πως καταμετρούν μόνο τους θανάτους των οποίων κύρια αιτία ήταν ο κορονοϊός, ενώ άλλες χώρες καταμετρούν όλους τους θανάτους των ανθρώπων που βρέθηκαν θετικοί.

Η ρωσική κυβέρνηση παραδέχθηκε εξάλλου ότι αναμένει «σημαντική» αύξηση της γενικής θνησιμότητας τον Μάιο.

Ωστόσο εκτιμά πως η θνητότητα από την Covid-19 στη Ρωσία θα είναι μικρότερη απ΄ό,τι στη δυτική Ευρώπη, επειδή η επιδημία έπληξε τη χώρα αργότερα. Το σύστημα υγείας ως εκ τούτου αναδιοργανώθηκε εγκαίρως και τέθηκε σε εφαρμογή μια πολιτική μαζικών διαγνωστικών τεστ. Άλλοι παράγοντες, κυρίως δημογραφικοί, πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν.