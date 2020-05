Life

Η Νατάσα Θεοδωρίδου στον ΑΝΤ1 για την μεγάλη συναυλία στο Drive In Φεστιβάλ (βίντεο)

Σε μια πρωτότυπη συναυλία στην Γλυφάδα θα συμμετέχει η αγαπημένη τραγουδίστρια. Τι είπε για το κοινό και τις αποστάσεις ασφαλείας.