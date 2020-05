Κόσμος

Συνελήφθη ο αστυνομικός που δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ

Βίαιες διαμαρτυρίες συγκλονίζουν τη Μινεάπολη. Το κοινό παρελθόν θύτη και θύματος και η συνεργασία για 17 χρόνια.

Συνελήφθη ο αστυνομικός που δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ, πατώντας τον στο λαιμό την ώρα που ο 46χρονος βρισκόταν στο έδαφος και έλεγε ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Μινεσότα.



Η σύλληψη του Ντέρεκ Κάουβιν έρχεται την ώρα που σημειώνονται βίαιες διαμαρτυρίες που συγκλονίζουν τη Μινεάπολη.



Εν τω μεταξύ, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ θανάσης Τσίτσας έγινε γνωστό ότι θύτης και θύμα ήταν γνωστοί και πρώην συνάδελφοι.



Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Μινεάπολης Αντρέα Τζέκινς είπε ότι ο Τζορτζ Φλόιντ και ο απολυθείς αστυνομικός Ντέρεκ Τσάβιν γνώριζαν ο ένας τον άλλον για πολλά χρόνια επειδή δούλευαν ως πορτιέρηδες σε νυχτερινό κέντρο για 17 χρόνια.