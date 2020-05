Κοινωνία

Βούλα: Πυροβόλησαν άνδρα σε είσοδο σπιτιού

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, για την μαφιόζικη δολοφονία...

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, το βράδυ της Παρασκευής, μετά απο ειδοποιήση για πυροβολισμούς.

Στην οδό Δωδεκανήσου, στην Βούλα, πολύ κοντά στο Ασκληπιείο, ένας άνδρας, περίπου 70 χρόνων, δέχθηκε πυροβολισμούς.

Οι δράστες τον πυροβόλησαν δύο φορές στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού του, και του έκοψαν το νήμα της ζωής...

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπό που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα του εμπορίου.

Η περιοχή του φονικού έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.