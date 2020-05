Πολιτισμός

Μενδώνη για το σόου Ερντογάν: Η Αγία Σοφία ανήκει στην ανθρωπότητα

Αυστηρό μήνυμα από την υπουργό Πολιτισμού με αφορμή τη χρήση της Αγίας Σοφίας από την τουρκική κυβέρνηση, για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει ότι "με αφορμή τη χρήση της Αγίας Σοφίας, μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, από την τουρκική κυβέρνηση, για την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση στην ΕΡΤ1":

«Η Αγία Σοφία, μαζί με άλλα μνημεία της Κωνσταντινούπολης, περιλαμβάνεται από το 1985 στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Άρα, η Αγία Σοφία απολαμβάνει και χαίρει ισχυρής προστασίας ως μείζον πολιτιστικό αγαθό της ανθρωπότητας. Το 1934 ο ιδρυτής του σύγχρονου τουρκικού κράτους Κεμάλ Ατατούρκ μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε μουσείο. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίστηκε ότι το συγκεκριμένο μνημείο ανήκει στην ανθρωπότητα, ενώ παράλληλα αναγνωρίστηκε η διαχρονική Ιστορία της Κωνσταντινούπολης και η πολυπολιτισμικότητά της. Στην ουσία απεδόθη ο προσήκων σεβασμός σ’ αυτό το οικουμενικό μνημείο.

Η σημερινή κίνηση του προέδρου Ερντογάν δείχνει μια βαθιά ισλαμική τάση η οποία συνδέεται με την εσωτερική πολιτική του, τη στιγμή που η Τουρκία ταλανίζεται από μεγάλα προβλήματα. Δεν μπορώ παρά να αποδοκιμάζω τη συγκεκριμένη κίνηση».