Βγαίνει στην ανατολική Μεσόγειο ο Ερντογάν

Γεωτρήσεις προανήγγειλαν οι Τούρκοι σε θαλάσσια περιοχή που περιέχεται στην παράνομη συμφωνία Άγκυρας-Λιβύης…

Την έναρξη ερευνών για υδρογονάνθρακες στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου σε τρεις με τέσσερις μήνες σε θαλάσσια περιοχή που περιέχεται στην παράνομη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας. Ο Φατίχ Ντονμέζ έκανε γνωστό πως τις γεωτρήσεις θα αναλάβει το Τμήμα Εξερεύνησης της Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτύχαμε με τη Λιβύη, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε έρευνες μέσα σε τρεις έως τέσσερις μήνες», δήλωσε ο Ντονμέζ.

Είχε προηγηθεί, λίγες ώρες πριν, η έκδοση τεσσάρων NAVTEX από την Άγκυρα για διεξαγωγή ασκήσεων στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Ρόδου, από τα χωρικά ύδατα της Γαύδου και μέχρι ανοικτά του Κόλπου της Σύρτης στη Λιβύη.

Η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις έναντι της Ελλάδας της Κύπρου και συνολικά της Ευρώπης «πατώντας» στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο συνεργασίας σχετικά με τη δικαιοδοσία των θαλασσίων ζωνών μη λαμβάνοντας υπόψη τις θαλάσσιες περιοχές των ελληνικών νησιών.