Πολιτική

Φιέστα-πρόκληση από τον Ερντογάν: Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφία και σόου με πυροτεχνήματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σόου του Τούρκου Προέδρου στην Αγία Σοφία για τα 567 χρόνια από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αυστηρή ανακοίνωση από το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Μια προκλητική φιέστα έστησε ο Ερντογάν για τα 567 χρόνια από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης με πυροτεχνήματα και μουσουλμανική προσευχή μέσα στην Αγία Σοφία.



Στο πλαίσιο των εορτασμών οι οποίοι έγιναν υπό τα μέτρα αποστάσεων και περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η "σούρα του Πορθητή", μία μουσουλμανική προσευχή αφιερωμένη στον Μωάμεθ Β', διαβάστηκε από το εσωτερικό του μνημειώδους ναού και μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.



Οι φιέστες για τα 567 χρόνια από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησαν από το πρωί με πρωταγωνιστή τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος χαιρέτησε το πλήθος στα σκάφη που πέρασαν τον Βόσπορο και παρίσταναν κι αυτά πως πάνε να αλώσουν την Πόλη.



Στις 21:00 ξεκίνησε το τηλεοπτικό σόου που διοργάνωσε το υπουργείο Τουρισμού και πολιτισμού της Τουρκίας με ανάγνωση αποσπασμάτων από το Κοράνι και τις προσευχές όπως ανακοίνωσε χθες ο Ερντογάν.

ΥΠΕΞ: Πρόκληση κατά των Χριστιανών η ανάγνωση κορανίου στην Αγία Σοφία

Μετά την ανακοίνωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, σε ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπ. Εξωτερικών χαρακτηρίζει ως «πρόκληση κατά των απανταχού Χριστιανών την ανάγνωση κορανίου στην Αγιά Σοφιά αλλά και προσβολή στη διεθνή κοινότητα καθώς η εκκλησία είναι οικουμενικό μνημείο, προστατεύεται από την UNESCO και λειτουργεί ως μουσείο από το 1935.

Αναλυτικά η απάντηση του ΥΠΕΞ:



Η σημερινή ανάγνωση αποσπασμάτων του Κορανίου εντός της Αγίας Σοφίας, ενός οικουμενικού μνημείου που προστατεύεται από την UNESCO ως τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί ως μουσείο από το 1935, συνιστά απαράδεκτη απόπειρα αλλοίωσης του μνημειακού χαρακτήρα της αλλά και πρόκληση στο θρησκευτικό συναίσθημα των απανταχού Χριστιανών.

Η ενέργεια αυτή προσβάλλει τη διεθνή κοινότητα και εκθέτει εκ νέου την Τουρκία, η οποία οφείλει να σέβεται τόσο τη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, όσο και την UNESCO, των οποίων είναι μέλος.

Καλούμε για άλλη μια φορά την Τουρκία να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να σταματήσει να υποτάσσει σε εσωτερικές σκοπιμότητες τον ιδιαίτερα τιμητικό της ρόλο ως θεματοφύλακα ενός τόσο σημαντικού μνημείου όπως η Αγία Σοφία, που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα.